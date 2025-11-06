పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!
వాహన చోదకులు, యజమానులకు అప్రమత్తత అవశ్యం - ఈ మూడు మాసాల్లో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య - వేకువజామున, రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణాలు చేయకపోవడమే మంచిది
Published : November 6, 2025 at 11:43 AM IST
Road Accidents Due to Dense Fog in Winter : వర్షాకాలం ముగిసి శీతాకాలం వస్తోంది. శీతాకాలం అంటేనే మంచు కురవడం. అసలు ఈ కాలం మొదలైందంటేనే అందరూ వేచి చూసేది మంచు ఎప్పుడు కురుస్తుందా అని. అలాంటి పొగ మంచు లేవగానే మనని పలకరిస్తూ ఇంటిని కూడా కప్పేస్తే ఆ అనుభూతి మాటల్లో వర్ణించలేం కదా. రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో కూడా అలాగే అవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఎదురుగా ఎవరు నిలబడ్డారో కూడా గుర్తించలేనంత పొగ మంచు కురుస్తోంది.
ఇలాంటి వాతావరణం ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంత ఆనంద పరుస్తుందో, అదే సమయంలో వాహనదారులను అంతే ఇబ్బంది పెడుతుంది. శీతాకాలం చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. అర్ధరాత్రి నుంచి రహదారులపై పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. సూర్యుడు ఉదయించినా, వాహన చోదకులు రహదారులపై లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సరిగా రోడ్లు కనిపించక ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి.
పొగ మంచు ఎలా ఏర్పడుతుంది : ఈ సమయంలో వాతావరణం అధికంగా చల్లబడటం వల్ల దుమ్ము రేణువులపై గాలిలోని తేమ చేరి సాంద్రీకరణ చెంది పొగమంచుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ కణాలు అధిక సంఖ్యలో ఒకే చోటులో ఉండటంతో కొంతదూరంలో ఉన్న వస్తువులు, స్థలాలు, వాహనాలు సైతం కనిపించవు. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు ఇవే!
- ఈ నెల 5న కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వ్యాను, కారు ఢీకొన్న ఘటనలో నారాయణఖేడ్ ప్రాంతానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. వారంతా అక్కడి పుణ్యక్షేత్రానికి కారులో వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.
- మరో ఘటన జనవరి 29న వేకువజామునే కాళేశ్వరంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించేందుకు కారులో సిద్దిపేట నుంచి బయలు దేరిన ఓ కుటుంబం గమ్యస్థానం చేరకుండానే ప్రమాదం జరిగి నలుగురు మృతి చెందారు.
- ఇలా వివిధ ప్రాంతాల్లో వేడుకలు, ఆధ్యాత్మిక, విహార, విజ్ఞాన యాత్రలకు వెళ్తున్న పరిస్థితుల్లో మృత్యుఒడికి చేరుతున్న ఉదంతాలు బాధిత కుటుంబాల్లో తీరని దుఃఖాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం :
- తెల్లవారుజామున, రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణాలు చేయడం తగ్గించుకోవాలి.
- నిపుణుడైన, మద్యం, వ్యసనాలు లేని డ్రైవరును నియమించుకోవాలి.
- సొంతంగా కారు, ఇతర వాహనం ఉంటే పూర్తి స్థాయిలో నైపుణ్యం సాధించిన తర్వాతే వాహనం నడపాలి.
- దూర ప్రాంతమైతే వెళ్లే మార్గంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి.
- వాహన సామర్థ్యంతో పాటు అతి వేగానికి తావులేకుండా లక్ష్యాన్ని చేరాలి. కారులో ప్రయాణిస్తే సీటు బెల్టు, బైక్పై ప్రయాణిస్తే హెల్మెట్ ధరించాలి.
- రహదారి, ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలి.
శీతాకాలంలోనే అధికం :
- నవంబరు, డిసెంబరు, జనవరి మాసాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. అందుకు కారణాలు లేకపోలేదు.
- మెదక్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాలో చలికాలంలో వేకువజామున మొదలయ్యే దట్టమైన పొగమంచు ఉదయం 8 గంటల వరకు ప్రభావం చూపుతోంది.
- కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ సమయం ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం సవాలుగా మారుతోంది. అతివేగంతో వాహనాలు నడిపిస్తున్న తోరు ఇబ్బందులు తెచ్చి పెడుతోంది.
- ఇలా ఒక్కో జిల్లాలో నిత్యం సగటున 2 ప్రమాదాలు జరుగుతుండగా కనీసం ఒకరు చనిపోతున్నారు. అత్యధికంగా జాతీయ, రాష్ట్రీయ రహదారులపై దుర్ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
- అన్ని జిల్లాల్లో పోలీసులు, వివిధ శాఖల అధికారులు రహదారి భద్రతా కమిటీ నేతృత్వంలో ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేస్తున్నా కూడా సంఖ్య మాత్రం తగ్గటం లేదు. స్వీయజాగ్రత్తే శ్రీరామరక్షగా భావించాలి.
