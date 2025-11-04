టిప్పర్ టెర్రర్ : మన రోడ్లపైనా 'యమపాశాలు!' రయ్ రయ్ - ఇప్పటికైనా మేల్కొందామా?
అధిక లోడు వాహనాల వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఏటా పదుల సంఖ్యలో మరణాలు - అతి వేగం, అజాగ్రత్తతో పాటు టిప్పర్లోని అధిక లోడ్ కారణంగా పెరుగుతున్న ప్రమాద తీవ్రత
Published : November 4, 2025 at 11:36 AM IST
Khammam Road Accidents Causes : ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో బొగ్గు టిప్పర్లు, కంకర, ఇసుక, ఫ్లై యాష్ లోడు వాహనాల వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఏడాదికి ద్విచక్ర వాహనదారులు పదుల సంఖ్యలో మరణిస్తుండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఆర్టీసీ బస్సును కంకర టిప్పర్ ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోవటం అత్యంత విషాదకరం. దీంతో అతివేగం, అజాగ్రత్తతో పాటు టిప్పర్లోని అధిక లోడ్ కారణంగా ప్రమాద తీవ్రత అధికమై, మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది.
ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో సైతం ఇసుక రీచ్లు, బొగ్గు గనులు, కంకర క్వారీలు ఉండటం వల్ల నిత్యం ఇసుక, కంకర, బొగ్గు, ఫ్లై యాష్ వంటి ముడి సరకులను తరలించే భారీ లారీలు వేలాదిగా తిరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి వాహనాల్లో చాలా వరకు అధిక లోడు, అతివేగంతో ప్రయాణిస్తుంటాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న దుర్ఘటన లాంటిది ఇక్కడ జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవటం ఎంతో ముఖ్యమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రతి ప్రమాదం వెనక ఓ కనిపించని క్షోభ : రోడ్లపై జరుగుతున్న వాహన ప్రమాదాల వెనక ఎన్నో కుటుంబాల భవిష్యత్తు, కొన్ని జీవితాల భద్రత ముడిపడి ఉన్నాయనేది గమనించాలి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో బొగ్గు, కంకర, ఇతర ఖనిజ రవాణా నిత్యకృత్యం. ఇక్కడ సైతం అధిక లోడుతో లారీలు, టిప్పర్లు ప్రయాణించడం వల్ల రోడ్ల పరిస్థితి దయనీయంగా మారుతోంది. ఈ వాహనాలు కేవలం రోడ్లనే కాదు, చాలా మంది అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను కూడా అధిక లోడు మాదిరిగానే మోస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలే ఇది వరకు ఖమ్మం జిల్లాలో జరిగాయి. ఆ ఘటనలు ఇవే.
- రెండేళ్ల కిందట బొగ్గు లారీ ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న ఘటనలో 43 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. భద్రాచలం డిపో నుంచి 47 మంది ప్రయాణికులతో విజయవాడకు బయలుదేరిన ఆర్టీసీ బస్సును చుంచుపల్లి మండలం ఆనందగని వద్ద రోడ్డుకు అడ్డంగా బొగ్గు లారీ అతివేగంగా ఢీకొట్టడంతో బస్సు బోల్తాపడింది.
- కొన్నాళ్ల క్రితం కొత్తగూడెం అండర్ బ్రిడ్జ్ వద్ద అతివేగంతో వచ్చిన ఫ్లై యాష్ ట్యాంకర్ అదుపుతప్పి ద్విచక్రవాహనంపై పడిపోవటంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రోడ్డు పక్కన జొన్నరొట్టెలు అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగించేవారు ఓ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యానికి బలయ్యారు.
అధిక లోడుతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు :
- అధిక లోడు వాహనాన్ని అతివేగంలో నియంత్రించటం చోదకులకు అసాధ్యం. బ్రేకులు సక్రమంగా పని చేయకపోవటం, మలుపులు వద్ద బోల్తాపడటం వంటివి సంభవిస్తాయి.
- లోడు వాహనాలు ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు అందులోని ముడిసరకులు ఇతర వాహనాలు, ప్రయాణికులపై పడటంతో మృతుల సంఖ్య, గాయాల తీవ్రత ఊహించని స్థాయిలో ఉంటోంది.
- పరిమితికి మించిన బరువుతో కూడిన భారీ వాహనాలు రోడ్లను త్వరగా దెబ్బతీస్తాయి. రోడ్లపై ఏర్పడిన గుంతలు ద్విచక్రవాహనాల ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి.
ముందే మేల్కొందామా :
- జిల్లా సరిహద్దుల్లో ధర్మకాంటాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి లారీని తనిఖీ చేయాలి.
- నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన లారీలను సీజ్ చేసి భారీ జరిమానాలు విధించాలి
- రాత్రిపూట లారీల రాకపోకలు అధికంగా ఉంటాయి. పోలీసులు, రవాణా శాఖలు సమన్వయంతో తనిఖీలు కట్టుదిట్టం చేయాలి.
- అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా, మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వంటి కేసుల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను శాశ్వతంగా రద్దు చేయాలి.
- ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే పరిసరాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు అమర్చి, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వాహనదారులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలి.
