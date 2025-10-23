సర్వీసు రోడ్లు లేని జాతీయ రహదారి -ఎన్హెచ్16పై మృత్యుకేళి
లోపాల దారి, ఆ దారిలో వెళ్తే అన్నీ గండాలే - నిత్యం రక్త సిక్తమవుతున్న చెన్నై- కోల్కతా జాతీయ రహదారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 1:40 PM IST
Road Accidents at Chennai-Kolkata National Highway at NTR and Krishna Districts : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చోదకుల పొరపాట్లకు తోడు రహదారుల నిర్మాణంలో లోపాలూ కారణమవుతున్నాయని పలువురు నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త రహదారుల నిర్మాణానికి రూ. వందల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నా పరిస్థితుల్లో మార్పు రావడం లేదు. పలుచోట్ల రహదారిపై దీపాలు వెలగక చీకట్లు అలముకుంటున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో రోడ్డు పక్కన ఆపిన భారీ వాహనాలను ఢీకొని వాహనదారులు మరణిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల నుంచి వెళ్తున్న చెన్నై- కోల్కతా జాతీయ రహదారి నిత్యం రక్త సిక్తమవుతోంది.
మలుపులు సరిచేయలేదు - కష్టాలు సవరించలేదు
ఆరు వరుసలుగా విస్తరించిన క్రమంలో జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాలకు సర్వీసు రోడ్లు, కాలువలు ఉన్నచోట కల్వర్టులు నిర్మించారు. పలుచోట్ల నిర్మించిన దారులు పూర్తి లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి. విస్తరించే సమయంలో పలుచోట్ల మలుపులు సరిచేయలేదు. పొట్టిపాడు, తేలప్రోలు, అంపాపురం, కోడూరుపాడు, వీరవల్లి, హనుమాన్జంక్షన్ బైపాస్లలో సుదీర్ఘ మలుపులు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. విజయవాడ నుంచి రామవరప్పాడు వరకే సర్వీసు రోడ్డు ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానికులు ఎన్హెచ్పైనే ప్రయాణం చేయాల్సి రావడంతో ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
ఇక్కడ రోజూ రక్తసిక్తమే : గుణదల, పైవంతెన మీదుగా వచ్చే వాహనాలు రామవరప్పాడు కూడలి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వద్ద కలుస్తాయి. ఇక్కడ తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. శ్రీనివాస హేచరీస్, బస్టాండ్, చైతన్య కటింగ్, సినిమాహాళ్ల కూడలి, కేసరపల్లి కూడలి, దుర్గాపురం వద్ద రహదారి ఇరుకుగా ఉంది. పాదచారులు రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. విభాగిణిపై ఉండాల్సిన ఐరన్ గ్రిల్ను తొలగించారు. పిన్నమనేని వైద్య కళాశాల ఎదురు రహదారిపై డివైడర్ కటింగ్ లేదు. వాహనదారులు అపసవ్య దశలో వెళ్లి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.
పరిష్కారం ఏంటంటే!
- రామవరప్పాడు నుంచి గన్నవరం వరకు సర్వీసు రోడ్డు నిర్మించాలి.
- బ్లాక్స్పాట్ల వద్ద సూచికబోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలి.
- సెంట్రల్ లైటింగ్ రాత్రివేళ నిరంతరాయంగా వెలిగేలా చూడాలి.
- రోడ్డు పక్కన ఆగిపోయిన లేదా ఆపేసిన భారీ వాహనాలను నిర్దేశిత ట్రక్బేలకు తరలించాలి.
- ఎన్హెచ్ అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి.
రాష్ట్రంలో రోడ్లపై రక్తపాతం - 2023లో 20 వేల ప్రమాదాలు - 8వేల మంది మృతి
రక్తసిక్తమవుతున్న వినుకొండ-నరసరావుపేట రోడ్డు - వారంలో ఏడుగురు మృతి
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఏపీలో 2023వ సంవత్సరంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో వాహనాల అతివేగం కారణంగా చోటుచేసుకున్నవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటిల్లో మృతుల సంఖ్య సైతం అధికంగా ఉండటం గమనార్హం. హెల్మెట్ ధరించకుండా బైక్లను నడపటం, కార్లలో సీటుబెల్ట్లను పెట్టుకోకపోవడం, మద్యం తాగి డ్రైవింగ్ చేయడం, రాంగ్రూట్లో ప్రయాణించడం వంటి కారణాలతో ప్రమాదాలు జరిగి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ విధంగా చూస్తే మొత్తంగా 2023లో రాష్ట్రంలో 19,949 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా, వాటిలో 8,137 మంది చనిపోయారు. ఇందులోని పురుషులు 6,695 మంది కాగా, మహిళలు 1,442 మంది ఉన్నారు. కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) దేశంలోని రోడ్డు ప్రమాదాలు-2023 సమాచారానికి సంబంధించిన నివేదికను తాజాగా విడుదల చేసింది. అందులో ఆ ఏడాది దేశంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మన రాష్ట్రం 9వ స్థానంలో, వాటిలో మరణించిన వారి సంఖ్యలో 8వ స్థానంలో ఉండటం ఆందోళనకర విషయం.