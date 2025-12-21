కలవరపెడుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - అత్యధికంగా మృతులు అన్నమయ్య జిల్లాలోనే!
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మృతుల శాతం అధికం - రేణిగుంట, పీలేరు, మదనపల్లె పరిసరాలలో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు
Published : December 21, 2025 at 12:29 PM IST
Major Road Accidents in Annamayya district: రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ప్రతిఒక్కరూ అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఒక్కోసారి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్న ఎదుటివారు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే భారీ నష్టం తప్పదు. కొన్నిసార్లు పని మీద బయటకి వెళ్లిన వ్యక్తి ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడని చెప్పలేని సందర్భాలు చోటు చేసుకుంటాయి. మరోవైపు రోడ్డుభద్రతా నియమాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత అవగాహన కల్పించినప్పటికీ కొందరు వాటిని పెడ చెవిన పెడుతుంటారు. ఫలితంగా నిత్యం జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరికొందరు అంగవైకల్యం పాలవుతుండటం దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగించే అంశంగా తయారైంది.
తాజాగా అన్నమయ్య జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళనకర స్థాయిలో నిలిచాయి. ఇటీవల అమరావతిలో కలెక్టర్ల సదస్సు జరిగింది. ఇందులో నేరాలతో పాటు రోడ్డు ప్రమాదాల పైనా ప్రత్యేక చర్చ నడిచింది. ఈ సందర్భంగా రవాణా శాఖ విడుదల చేసిన గణాంకాలను పరిశీలిస్తే జిల్లా ముందు వరుస వాటిలో ఒకటిగా నిలవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మృతుల శాతం అధికంగా ఉన్న 5 జిల్లాల్లో అన్నమయ్య కూడా ఒకటి కావడం కలవర పెడుతోంది.
అతివేగం, రోడ్లపై భద్రతా లోపాలు, ప్రమాదానంతరం వైద్యం ఆలస్యం వంటివి ఇందుకు కారణాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు. రోడ్డు భద్రతపై మరింత దృష్టి సారించి బ్లాక్ స్పాట్ల గుర్తింపు, వేగ నియంత్రణ, హెల్మెట్- సీట్బెల్ట్ అమలు, అత్యవసర వైద్య సేవల బలోపేతం అవసరమని గుర్తించారు. ప్రజలు కూడా రహదారి నియమాలు పాటించి జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
ప్రమాదాలు ఎక్కడ ఎక్కువంటే: కడప- రేణిగుంట, కడప- పీలేరు, రాయచోటి- మదనపల్లె, మదనపల్లె పరిసరాలలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాద మృతుల్లో 53 శాతం స్వీయ డ్రైవింగ్ వాహనదారులే ఉంటున్నారు. వాహనాల వారీగా పరిశీలిస్తే 2024, 2025(అక్టోబరు వరకు) జరిగిన ప్రమాదాల్లో ద్విచక్ర, కార్లలో మృతులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అతివేగం, నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్, రాత్రి వేళల్లో జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడమే ఈ ప్రమాదాలకు కారణంగా తెలుస్తోంది.
75వ స్థానంలో నెల్లూరు జిల్లా: కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ(మోర్త్) జాతీయ స్థాయిలో ఈ ఏడాది జరిగిన ప్రమాదాల తీరుతెన్నులను పరిశీలించి టాప్ 100 జిల్లాలను గుర్తించగా నెల్లూరు జిల్లా 75వ స్థానంలో ఉంది. ఇంక రాష్ట్రంలో పరిశీలిస్తే జిల్లాలో ఎక్కువ మంది మృతి చెందడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు అత్యధికంగా జరుగుతున్న 5 జిల్లాల్లో ఒకటైన నెల్లూరు జిల్లాలో రాష్ట్ర సగటు కన్నా ఎక్కువగా చోటు చేసుకున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో రహదారి భద్రతా మండలి సమావేశంలో ఇటీవల వెల్లడైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై 42 శాతం ప్రమాదాలు జరిగితే జిల్లాలోనే 50 శాతం వరకు ఉన్నాయి. 2 ఏళ్లలో 1588 సంఘటనలు పరిశీలిస్తే మృతుల్లో 42 శాతం మంది ఇక్కడి వారే ఉండడం దురదృష్టకరం.
ఫోన్లకు మెసేజ్ పంపాలి: నిబంధనలు పాటించని వాహనదారులు, హెల్మెట్లు, సీటు బెల్ట్లు ధరించకుండా వాహనాలు నడిపే వారికి తొలుత అవగాహన కల్పించాలని, తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనకు పాల్పడితేనే చలానాలు వేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఉల్లంఘనలపై భారీ ఎత్తున చలానాలు వేయాలన్న అధికారుల ప్రతిపాదనను సీఎం సున్నితంగా తిరస్కరించారు. చలానాలు వేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం సరికాదని అన్నారు. మొదట ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆ విషయాన్ని వారి ఫోన్లకు మెసేజ్ పంపాలని సూచించారు. తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు చలానా వేసినా, తాను తప్పు చేసి నందు వల్లే జరిమానా పడిందన్న భావన వారిలో కలుగుతుందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో కేరళను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
