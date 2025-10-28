ETV Bharat / state

మీ వెహికిల్​కి 'ఫిట్​నెస్'​ లేకుండా రోడ్డు ఎక్కిస్తున్నారా? - ఫైన్​ పడటం పక్కా!

38 వేల వాహనాలకు లేని ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్లు - వాహన యజమానుల నిర్లక్ష్యంతో పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - ఇలాంటి వాహనాలను గుర్తిస్తున్న రవాణా శాఖ

Validity Ended Vehicles
Validity Ended Vehicles (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 3:40 PM IST

Validity Ended Vehicles in Road Accidents : రాష్ట్రంలో ఫిట్​నెస్​ లేకుండా రోడ్లపై తిరుగుతున్న వాహనాలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. వాహన యజమానులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో ప్రమాదాల ముప్పు పెరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 38 వేల పైచిలుకు వాహనాలు ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్లు లేకుండా తిరుగుతున్నాయి. ఇందులో క్యాబ్​లు, కాంట్రాక్ట్​ క్యారేజ్(ప్రైవేటు) బస్సులతో పాటు హెవీ, మీడియం గూడ్స్​ వాహనాలు ఉన్నాయి. పర్మిట్లు లేకుండా 11 వేలు, ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించనివి 25 వేలకు పైగా వాహనాలు ఉన్నాయి.

ప్రయాణికులను, వస్తువులను తరలించే వాహనాలు రోడ్డెక్కాలంటే వాటికి కచ్చితంగా ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్​ తప్పనిసరి. వాహనంలోని ఇంజిన్, బ్రేకులు, సిగ్నల్​ వ్యవస్థ, లైట్లు వంటి అంశాలను తనిఖీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ సర్టిఫికెట్​ అనేది ఇస్తారు. కొత్త వాహనాలకు ఎనిమిదేళ్ల వరకు రెండేళ్లకోసారి, ఆ తర్వాత ప్రతి ఏడాది ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్​ తీసుకోవాలి. కానీ రహదారి భద్రత విషయంలో చాలా మంది యజమానులు అనుసరిస్తున్న ధోరణి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రయాణికులు, సరకుల్ని రవాణా చేసేందుకు అనుమతి పత్రమైన పర్మిట్​ను తీసుకోకుండానే వేల వాహనాలను తిప్పుతున్నారు.

పోలీసు, ఎన్​హెచ్​ఏఐతో అనుసంధానం : ఫిట్​నెస్​, పర్మిట్లు లేకుండా తిరుగుతున్న వాహనాలను రవాణా శాఖ ఇటీవల గుర్తించింది. ఈ-ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ ద్వారా రూపొందించిన కొత్త వ్యవస్థతో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వాహనాలపై చర్యలకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

మొదటి దశలో : పోలీస్ శాఖ, హెచ్​ఎండీఏ, ఎన్​హెచ్​ఏఐ వంటి సంస్థలు సేకరిస్తున్న వాహనాల సమాచారాన్ని రవాణా శాఖ డేటాతో అనుసంధానించి వాటిని విశ్లేషణ చేశారు.

రెండో దశ : రవాణా శాఖ తమ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని ఇతర శాఖలతో పంచుకోనుంది. దీంతో పన్ను, ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్​, పర్మిట్​ గడువు ముగిసిన వాహనాలకు ఎలాంటి ప్రభుత్వ సేవలు, బుకింగ్​లు అందుబాటులో ఉండవు. డేటా అనుసంధాన ప్రక్రియ పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చాక ఈ వాహనాలపై చర్యలు నమోదు అవుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఐదుకు మించి చలాన్స్ పడితే లైసెన్స్​ రద్దు : మరోవైపు వాహనదారులు ట్రాఫిక్స్​ రూల్స్​ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఇకపై తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. చలాన్​ పడితే 45 రోజుల్లోగా కట్టేయాలి. లేదా మీ తప్పేమీ లేకుంటే అప్పీల్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతకుమించి ఆలస్యం చేస్తే మీ వాహనాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే డ్రైవింగ్​ లైసెన్సును రెన్యువల్​ చేయకపోవచ్చు. వెహికల్​పై ఐదుకు మించి చలాన్లు ఉంటే ఏకంగా లైసెన్సే రద్ద అయ్యే అవకాశం ఉంది. సెంట్రల్​ మోటారు వెహికిల్స్​ రూల్స్​-1989లో కేంద్ర రవాణా శాఖ పై చేసిన కీలక సవరణలు చేసింది.

అలాగే పలు కొత్త కఠిన నిబంధనలను కేంద్ర రవాణాశాఖ తీసుకొచ్చింది. గతంలో చలాన్లపై చర్యల అంశం సవివరంగా ఉండేది కాదు. దీంతో కఠిన నిబంధనలను చేసింది. చలాన్ల జారీ, చెల్లింపులు, అప్పీల్​ చేయడం తదితర అంశాలను డిజిటల్​ మానిటరింగ్​, ఆటోమేషన్​ ఆధారంగా వేగవంతం చేయాలని అందులో సూచించింది. రూల్స్​ను ఉల్లంఘిస్తే వాహనదారులకు మూడు రోజుల్లోగా ఎలక్ట్రానిక్​ రూపంలో నోటీసులు, ఫిజికల్​ రూపంలో 15 రోజుల్లో మరోసారి నోటీసు పంపాలని అందులో స్పష్టంగా పేర్కొంది.

