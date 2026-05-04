రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - కారణాలు ఇవేనా!
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - నిర్లక్ష్యం, అలసట, నియమాల ఉల్లంఘన వంటి అనేక కారణాలు దాగి ఉంటాయని పలువురి అభిప్రాయం - వేసవిలో అధిక ప్రమాదాలు
Published : May 4, 2026 at 5:14 PM IST
Road Accidents are Increasing in Telangana : సరదాగా ప్రారంభమైన ప్రయాణాలు ఒక్కసారిగా విషాదాంతమవుతున్న ఘటనలు ఇటీవల అధికమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైవేలపై నిర్లక్ష్యంగా నిలిపే లారీలు, భారీ వాహనాలు మృత్యుశకటాలుగా మారుతున్నాయి. తాజాగా రెండు కుటుంబాల పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర దుర్ఘటనతో ముగియడం ఈ సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. హైదరాబాద్ శివారులో ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్పై నిలిపి ఉంచిన లారీని ఢీకొని ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఒక్కసారిగా జరగవు. వాటి వెనుక నిర్లక్ష్యం, అలసట, నియమాల ఉల్లంఘన వంటి అనేక కారణాలు దాగి ఉంటాయని పలువురు అంటున్నారు.
హైవేలపై నిలిపే వాహనాల ప్రమాదం : దేశవ్యాప్తంగా వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే సరకు రవాణా చేసే డ్రైవర్ల అలసట కారణంగా హైవేల పక్కనే ఆగిపోతుంటాయి. దాబాల వద్ద లేదా రోడ్డు మార్జిన్లలో వాహనాలను నిలిపేయడం సర్వసాధారణం. కానీ ఇవే ఇతర వాహనదారులకు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రివేళల్లో సరైన లైట్లు, హెచ్చరిక సూచనలు లేకపోవడంతో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఢీకొనే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వేగం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డ్రైవర్కు స్పందించే సమయం కూడా దొరకదు.
ప్రమాదాల ప్రధాన కారణం వేగమేనా? : వాహనాన్ని అదుపు చేయలేనంత వేగం ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది. పోలీసు శాఖ గణాంకాల ప్రకారం సుమారు 90 శాతం ప్రమాదాలు నిబంధనల ఉల్లంఘన, ఏమరుపాటు వల్లే జరుగుతున్నాయి. వేగ నియంత్రణ లేకపోవడం, డ్రైవింగ్ సమయంలో మొబైల్ వినియోగం, అలసటతో వాహనం నడపడం వంటి అంశాలు ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్నాయి. వేగం తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు అనే విషయాన్ని చాలామంది విస్మరిస్తున్నారు.
వేసవిలో అధిక ప్రమాదాలు : వేసవికాలంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరగడం వెనుక కూడా ప్రత్యేక కారణాలున్నాయి. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల డ్రైవర్లు త్వరగా అలసిపోతారు. దీర్ఘ ప్రయాణాల్లో దృష్టి కేంద్రీకరణ తగ్గిపోతుంది. రాత్రివేళల్లో కూడా అలసట ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో రోడ్డు పక్కన నిలిచిన వాహనాలను గమనించకుండా ఢీకొనే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అలాగే వేసవిలో టైర్లు వేడెక్కి బ్లాస్ట్ కావడం కూడా ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది.
- పునరావృతమవుతున్న దుర్ఘటనలు : ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉందో తెలియజేస్తున్నాయి. ఇందల్వాయి మండలం దేవీ తండా వద్ద జాతీయ రహదారిపై నిలిచిన లారీని కారు ఢీకొనడంతో ఒకరు మృతిచెందారు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
- మరో ఘటనలో మద్నూర్ మండలం మేనూర్ సమీపంలో ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొని ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
పోలీసులే కాదు మన బాధ్యత కూడా : రోడ్డు ప్రమాదాలను కేవలం పోలీసుల తనిఖీలతోనే పూర్తిగా నియంత్రించడం సాధ్యం కాదు. ప్రతి వాహనదారుడు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి. రోడ్డు భద్రత నిబంధనలు పాటించడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం. వాహనాన్ని నిలిపేటప్పుడు రిఫ్లెక్టర్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. అలసటగా అనిపిస్తే సురక్షిత స్థలంలోనే ఆగాలి. అలాగే వేగ పరిమితులను కచ్చితంగా పాటించాలి.
సురక్షిత ప్రయాణం కోసం జాగ్రత్తలు : -
- సురక్షిత ప్రయాణం కోసం కొన్ని సులభమైన చర్యలు తీసుకుంటే పెద్ద ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.
- రాత్రివేళల్లో హైబీమ్ను సరిగ్గా ఉపయోగించడం, ముందున్న వాహనానికి తగినంత దూరం పాటించడం, సీట్బెల్ట్ ధరించడం వంటి నియమాలు తప్పనిసరి.
- మరమ్మతులకు గురైన వాహనాలను రోడ్లపైనే వదిలేయకుండా వెంటనే పక్కకు తొలగించాలి.
- ముఖ్యంగా హైవేలపై పార్కింగ్ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం.
