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ఆటోను ఢీకొన్న అంబులెన్స్ - ఇద్దరు మృతి, నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు

తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ప్రాంతాల నుంచి రెండ్రోజుల క్రితం కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం దేవస్థానంలో సేవకు 17 మంది మహిళలు వచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా తిమ్మాపురం రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.

Auto Accident Of Telangana Women In Kakinada District
కాకినాడ జిల్లా తుని శివారు ప్రాంతంలో ప్రమాదం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 3:27 PM IST

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Auto Accident Of Telangana Women In Kakinada District : కాకినాడ జిల్లా తిమ్మాపురం జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పెట్రోల్ పోయించుకుని బంక్ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో వెనుక నుంచి అంబులెన్స్ ఢీకొట్టింది. దీంతో రెండు వాహనాలు పక్కనే ఉన్న లోయలోకి వెళ్లి పడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరొకరు చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కొల్పోయారు. మిగిలిన నలుగురికి తీవ్ర గాయాలవడంతో వారు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

తలుపులమ్మ దగ్గరికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం: తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, కామారెడ్డి ప్రాంతాలకు చెందిన 17 మంది మహిళా భక్తులు అన్నవరం ఆలయంలో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు రెండు రోజుల క్రితం కాకినాడ జిల్లాకు వచ్చారు. సేవ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, వారు మూడు ఆటో-రిక్షాల్లో సమీపంలోని తలుపులమ్మ ఆలయానికి బయలుదేరారు. తిమ్మాపురం వద్ద పెట్రోల్ బంక్‌లో ఇంధనం నింపుకుని బయటకు వస్తున్న ఒక ఆటోరిక్షాను అంబులెన్స్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. దీంతో రెండు వాహనాలు రోడ్డు పక్కన ఉన్న కాలువలో పడిపోయాయి. ఆటోలో ఉన్న ఒక భక్తురాలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం తుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరణించిన మహిళను కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్‌కు చెందిన రాజమణిగా గుర్తించారు.

ఆటోను ఢీకొన్న అంబులెన్స్ (ETV Bharat)

పరామర్శించిన జనసేన నాయకులు: తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితులను తుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వారికి మెరుగైన వైద్యం అందుతోంది. ఇంతలో, నిజామాబాద్‌కు చెందిన శారద మరణించడంతో ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి సంఖ్య రెండుకు చేరింది. మరో నలుగురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. జనసేన నాయకుడు యనమల కృష్ణుడు బాధితులను పరామర్శించి, వైద్యులు, అన్నవరం, లోవ ఆలయాల ఈవోలతో (EOs) మాట్లాడారు. వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, సాధ్యమైనంత సహాయం చేయాలని ఆయన కోరారు. అన్ని విధాలుగా తమకు అండగా ఉంటామని బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు.

"అన్నవరంలో ఒక సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు మేము నిజామాబాద్ సమీపంలోని గ్రామాల నుంచి బయలుదేరాం. మంగళవారం సాయంత్రం ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, బుధవారం అక్కడికి చేరుకున్నాం. సేవా కార్యక్రమం ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కొంత సమయం ఉండటంతో, తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయాన్ని సందర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మేము మూడు ఆటో-రిక్షాలలో వెళ్తుండగా ఒక పెట్రోల్ బంక్ నుంచి బయటకు వస్తున్న మా ఆటోలలో ఒకదానిని అంబులెన్స్ వచ్చి ఢీకొట్టింది. మా రెండు ఆటోలు ముందు ఉండటం వల్ల, అసలు ఏం జరిగిందో మాకు స్పష్టంగా తెలియలేదు" - బాధితురాలు

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TAGGED:

AUTO ACCIDENT OF TELANGANA WOMEN
KAKINADA AUTO ACCIDENT
సేవా బృందానికి రోడ్డు ప్రమాదం
TUNI DIVOTEES INJURED
TUNI ROAD ACCIDENT

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