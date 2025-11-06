ETV Bharat / state

నెల్లూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆటో, కారు ఢీకొని 16 మందికి గాయాలు

నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడు మండలం మోచర్ల జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం - ఆటోను ఢీకొన్న కారు, 16 మందికి గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

Major Road Accident in Nellore District
Major Road Accident in Nellore District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Major Road Accident in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడు మండలం మోచెర్ల వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆటో, కారు ఢీకొని 16మందికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఉలవపాడు, కావలి ఆస్పత్రులకు తరలించారు. మోచెర్ల వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఉన్న పెట్రోల్ బంకులో ఆయిల్ నింపుకుని జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చిన ఆటో రోడ్డును దాటుతున్న సమయంలో కారు ఢీకొట్టింది. గాయపడిన వారందరూ కరెడు పంచాయితీ అలగాయిపాలెం గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.

లోకేశ్ పర్యటనకు వెళ్లి వస్తుండగా : రోడ్డు ప్రమాదం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎవరి ప్రాణాలకూ ముప్పులేదని తెలిసింది. వీరంతా మంత్రి లోకేశ్ పర్యటనకు వచ్చిన టీడీపీ కార్యకర్తలు. జాతీయ రహదారి నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో అప్పి ఆటోలో వెళ్తున్న 12 మంది మహిళలు ఒక డ్రైవర్​కు గాయాలు అయ్యాయి. అందులో నలుగురు మహిళలకు తీవ్ర గాయాలుకాగా వీరిని ఉలవపాడు, కావలి ఆసుపత్రులకు చికిత్స కోసం 108 అంబులెన్స్​లో తరలించారు. అలాగే అప్పి ఆటోను ఢీకొన్న కారులో ముగ్గురికి గాయాలు అయ్యాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని వైద్యులను ఆదేశించారు. ప్రమాదంలో కారు, అప్పి ఆటో నుజ్జు నుజ్జు అయ్యాయి.

ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్‌ దిగ్భ్రాంతి : రోడ్డు ప్రమాద ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తన పర్యటనకు వచ్చి వెళ్తుండగా గాయపడటం బాధాకరమన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఉలవపాడు, కావలి ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్న కార్యకర్తలను పరామర్శించేందుకు టీడీపీ నేతలను పంపించారు. కార్యకర్తలకు అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

రెండు కార్లు ఢీ - ఇద్దరు మహిళలు మృతి : మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా పసుమర్రు వద్ద వాడరేవు- పిడుగురాళ్ల రహదారిపై బుధవారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందగా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాపట్ల జిల్లా వింజనంపాడు గ్రామంలో బంధువు చనిపోతే పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన సాదినేని సుధీర్ బాబు, చెరుకూరి విజయలక్ష్మి, కనపర్తి వరలక్ష్మి, నూతలపాటి సుబ్బారావు, వజ్జా సాహిత్యలు కారులో తిరిగి వస్తుండగా చీరాల వైపు నుంచి వస్తున్న మరో కారు అతివేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది.

ఈ ఘటనలో రెండు కార్లు నుజ్జునుజ్జు అయ్యాయి. ప్రమాదంలో వింజనంపాడు నుంచి వచ్చే కారులోని ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించేలోపే ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందారు. మిగిలిన ముగ్గురుని చిలకలూరిపేటలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. సంఘటన స్థలాన్ని చిలకలూరిపేట గ్రామీణ ఎస్సై అనిల్ కుమార్ పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

లారీని ఢీకొట్టిన బైక్ - ఇద్దరు యువకులు మృతి : బాపట్ల పట్టణంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గడియార స్తంభం కూడలిలో వేగంగా వస్తున్న బైక్‌ లారీని ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. గుంటూరు జిల్లా కొరిటపాడుకు చెందిన షేక్ రిజ్వాన్ (21) చింతల నాని (21) సూర్యలంక బీచ్‌కి వెళ్లారు. అక్కడ బీచ్ మూసివేయడంతో తిరిగి గుంటూరుకి బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో చీరాల నుంచి గుంటూరు వైపు వెళ్తున్న లారీ వెనుక భాగాన్ని బైక్‌ బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్‌పై ఉన్న ఇద్దరు యువకులు ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సమీపంలోని సీసీకెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ట్రక్కును ఢీకొట్టిన టెంపో- ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 15 మంది దుర్మరణం

రోడ్డుపై టిప్పర్ బీభత్సం- 12 వాహనాలను ఢీకొట్టిన డంపర్- 13మంది దుర్మరణం ​​

TAGGED:

MAJOR ROAD ACCIDENT IN AP
ACCIDENT ON MOCHARLA NH
MOCHARLA NATIONAL HIGHWAY
ROAD ACCIDENT IN PALNADU DISTRICT
ROAD ACCIDENT IN NELLORE DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

ఆ మ్యూజియంలో హర్మన్​ప్రీత్ మైనపు విగ్రహం- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్​ కెప్టెన్​కు అరుదైన గౌరవం

గాల్లో ఎగరగలదు, నేలపై ప్రయాణించగలదు- ఎక్స్‌పెంగ్ 'ఫ్లయింగ్ కార్​'ను చూశారా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.