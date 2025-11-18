నందిగామ వద్ద లారీని ఢీ కొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీని ఢీ-8 మందికి తీవ్ర గాయాలయాలు- లారీని ఓవర్ టేక్ చేసే సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:58 AM IST
Road Accident Near Nandigama 8 Injured : విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై నందిగామ సమీపంలోని అనాసాగరం వద్ద మంగళవారం తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీని ఢీకొంది. లారీని ఓవర్ టేక్ చేసే సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. ఈ ఘటనలో 8 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. నందిగామ శివారు అనాసాగరం బైపాస్ వద్ద లారీని ట్రావెల్స్ బస్సు ఓవర్టేక్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్తున్న ఈ బస్సులో మొత్తం 20 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఆరుగురు పురుషులు,ఇద్దరు మహిళలుక్ష : తగాత్రులను శ్రీకాకుళం, ఒడిశా ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రయాణికులుగా గుర్తించారు. పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి వెళ్లి క్షతగాత్రులను నందిగామ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు.గాయపడ్డ వారిలో ఆరుగురు పురుషులు కాగా ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి ఎవరికీ ఏ ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వారిని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం అక్కడి నుంచి జయవాడకు పంపించారు. బస్సు, లారీని క్రేన్తో తొలగించి జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
