రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 17 మంది మృతి
చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం - ఆర్టీసీ బస్సు-లారీ ఢీకొని 17 మంది మృతి -పలువురికి గాయాలు
Published : November 3, 2025 at 7:52 AM IST
Bus-lorry Collision in Rangareddy District : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మీర్జాగూడలో ఘోర విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సుపై కంకర లోడు పడటంతో పలువురు ప్రయాణికులు అందులో ఇరుకున్నారు. ఈ ఘటనలో 17 మంది మృతి ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు.
సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు : ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మూడు జేసీబీల సాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కంకరలో కూరుకుపోయిన ప్రయాణికులను బయటకు తీస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఏం జరిగిందంటే : ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ నగరంవైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లుగా ప్రాథమిక సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. విద్యార్థులు హైదరాబాద్లోని వివిధ కళాశాలల్లో చదువుతున్నట్లుగా సమాచారం. ఆదివారం సెలవుదినం కావడంతో ఇళ్లకు వెళ్లి తిరిగి నగరానికి వస్తుండగా దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు ప్రమాదంతో హైదరాబాద్-బీజాపూర్ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడింది. చేవెళ్ల-వికారాబాద్ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.