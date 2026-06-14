కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలు
బెంగళూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలు - ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 40 మంది ప్రయాణికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 8:08 AM IST
Road Accident in Bengalore : కర్ణాటకలోని బెంగళూరు సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఏపీకి చెందిన 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. మార్కాపురం జిల్లా పామూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఉదయగిరి డిపోకు చెందిన బస్సు ఆదివారం తెల్లవారుజామున చింతామణి వద్ద రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సులోని 20 మందికి గాయాలయ్యాయి. తీవ్ర గాయాలపాలైన 10 మందిని సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాద తీవ్రతకు బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.