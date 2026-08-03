పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - స్పీడ్ బ్రేకర్ల వల్ల తల్లి, కూతురు మృతి
తణుకు పట్టణ శివారులో ప్రమాదం - బైకు అదుపుతప్పి బాలిక, చికిత్స పొందుతూ తల్లి మృతి - ప్రమాదంలో మరో వ్యక్తికి గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 12:10 PM IST
Road Accident In West Godavari District : రహదారిపై వేసిన స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఆ తల్లికూతుళ్ల పాలిట శాపమయ్యాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణ శివారులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తల్లి కూతురు మృతి చెందగా తండ్రి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు మృతి చెందడంతో ఆ గ్రామమంతా శోకసంద్రమైంది. అసలైమైంది?
నిడమర్రు మండలం భువనపల్లి గ్రామానికి చెందిన గంధం వంశీ భార్య కళ్యాణి కుమార్తె కీర్తనతో కలిసి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం వచ్చారు. ఉండ్రాజవరం నుంచి తమ స్వగ్రామం తణుకు నుంచి వీరభద్రపురం మీదుగా వెళ్తుండగా ఒక ప్రైవేటు పాఠశాల సమీపంలో రెండు వైపులా ఏర్పాటు చేసిన స్పీడ్ బ్రేకర్లు వద్ద వీరు వెళ్తున్న బైక్ జారి అదుపు తప్పింది. ఆ ప్రాంతంలో స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఎత్తుగా ఉండడంతో పాటు రాత్రి సమయంలో కూడా విద్యుత్ దీపాలు లేకపోవడం వల్ల స్పీడ్ బ్రేకర్లు కనిపించకపోవడంతో బైకు ఎగిరిపడి అదుపుతప్పింది.
ఈ ప్రమాదంలో వంశీ కూతురు కీర్తన (4) అక్కడికక్కడే చనిపోయింది. వంశీ, కళ్యాణి (23) తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని తణుకులోని జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం చికిత్స పొందుతూ కళ్యాణి మృతి చెందింది. తణుకు ఆసుపత్రిలో ప్రథమ చికిత్స అనంతరం తీవ్రంగా గాయపడిన వంశీని మెరుగైన చికిత్స కోసం రాజమహేంద్రవరం తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రమాదానికి కారణమని గుర్తించిన స్పీడ్ బ్రేకర్లను తెల్లవారేసరికి తొలగించడం విశేషం.
మరో ప్రమాదం : నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం రాచర్లపాడు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో బైక్పై వెళుతున్న ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన బాదల్, జనసితల్ బీఎంఆర్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే బాదల్ తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకునేందుకు కేక్ తీసుకుని రాజుపాలెం నుంచి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.
సమాచారం అందుకున్న కొడవలూరు పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. జాతీయ రహదారి పక్కనున్న సైన్ బోర్డ్ను వేగంగా ఢీకొనడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి సుమారు 800 మీటర్ల దూరంలో బైక్ పడటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తుండటంతో అన్ని కోణాల్లో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ దుర్గా ప్రసాద్ తెలిపారు.
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