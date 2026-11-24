విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి
Sundarapeta Road Accident : విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భోగాపురం-సుందరపేట మార్గంలో ఆగి ఉన్న ట్యాంకర్ను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:17 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:21 AM IST
విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. భోగాపురం-సుందరపేట మార్గంలో ఆగి ఉన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్ను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురిలో ఘటనాస్థలిలో నలుగురు మృతిచెందగా మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ప్రమాద తీవత్రకు వాహనం నుజ్జునుజ్జు అయింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
స్థానికుల సహాయంతో అతికష్టం మీద మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అనంతరం తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. మృతులు విశాఖ జిల్లా సంగివలస, మధురవాడకు చెందిన దంపతులు బొర్రా సతీశ్, శాంతితో పాటు కొండపు సూరిబాబు, వంగలపూడి శ్రీను, కుసుమ రంజనిగా గుర్తించారు. వీరంతా శ్రీముఖలింగం దర్శించుకొని కారులో తిరిగివెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రుల విచారం :
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందన్నారు. భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై చేసిన పల్లా శ్రీనివాసరావు విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, అనిత, మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.రహదారి ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
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