ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న వ్యాను - శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నలుగురు మృతి
శ్రీశైలం దర్శనానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం - గాయపడిన మరో ఆరుగురిని నరసన్నపేట ఆస్పత్రికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 10:27 AM IST
Road Accident in Srikakulam District : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో కొందరు మృతి చెందగా మరికొందరు గాయపడ్డారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి జాతీయ రహదారిపై ఎత్తురాళ్లపాడు వద్ద ఈ వేకువజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మృతిచెందారు. ఆరుగురు గాయపడ్డారు. మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన కొందరు ఒడిశాలోని పూరి క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుని శ్రీశైలం వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. డ్రైవరు నిద్రమత్తు కారణంగా వీరు ప్రయాణిస్తున్న వ్యాను రహదారి పక్కన ఆపి ఉన్న లారీని వెనుకనుంచి బలంగా ఢీకొంది. ఘటన స్థలంలోనే నలుగురు మృతి చెందారు. మృతులు బోరోసింగ్ పవ(60)ర్, విజయ్ సింగ్ తోమర్(65), ఉషీర్ సింగ్(62), సంతోషి బాయిగా(62) గుర్తించారు. మృతులు మధ్యప్రదేశ్ వాసులుగా గుర్తించారు. మృతదేహాలను కోటబొమ్మాళి ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. క్షతగాత్రులను నరసన్నపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నంద్యాల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం : నంద్యాల జిల్లాలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలం పేరాయపల్లెమెట్ట వద్ద ఘటన చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ నుంచి పుదుచ్చేరికి వెళ్తున్న మైత్రి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మైత్రి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో మరో 10 మందికి స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. ముందు వెళ్తున్న లారీని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీ కొట్టింది. అలాగే ఆగిన బస్సును వెంటనే వెనుక వస్తున్న మరో లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో వెనుక సీట్లలో కూర్చొన్న ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఇరుక్కున్న లారీ డ్రైవర్ను బయటకు తీసి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆళ్లగడ్డ ప్రభుత్వాస్పత్రిలో క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
ఆర్టీసీ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు : నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం నార్త్ రాజుపాలెం వద్ద ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఇంజన్లో పొగలు వ్యాపించి మంటలు రావడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనతో పరుగులు తీశారు. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సు నిలిపి నీళ్లతో మంటలను అడుపు చేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. నెల్లూరు నుంచి ఊటుకూరు పెద్దపాలెంకు వెలుతున్న బస్సు నార్త్ రాజుపాలెంలో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకుని బయలుదేరిన రెండు నిమిషాలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మంటలు తీవ్రతరం కాకముందే అదుపు చేయడంలో ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
బయో డీజిల్ బంకులో అగ్నిప్రమాదం : పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతల మండలం పాలువాయి జంక్షన్లో బయో డీజిల్ బంకులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. బయో డీజిల్ బంకులో మంటలు భారీగా ఎగిసిపడ్డాయి. అగ్నిప్రమాదంలో రషీద్ అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు. మాచర్ల ఆస్పత్రిలో మరో యువకుడు చికిత్స పొందుతున్నారు. బయో డీజిల్ బంకులో ట్యాంక్ పేలడంతో మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్నారు.
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు తప్పిన ప్రమాదం : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు ప్రమాదం తప్పింది. పట్టణ శివారులో హైవేపై యూటర్న్ చేస్తున్న లారీని తప్పిస్తుండగా గంగా ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపు తప్పింది. దీంతో బస్సు చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారి పక్కకు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో బస్సు ముందుభాగం దెబ్బతింది. ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. ప్రమాదం తర్వాత లారీ ఆపకుండా డ్రైవర్ వెళ్లాడు. హైదరాబాద్ నుంచి అమలాపురం వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.
నందిగామ వద్ద లారీని ఢీ కొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు