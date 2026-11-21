ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
Road Accident in Prakasam District: ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లూరు సమీపంలో పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న కారు కల్వర్టును ఢీట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడిక్కడే మరణించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:17 AM IST
కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఆ జంటకు ఘనంగా వివాహం జరిగింది. అనంతరం స్వామివారి దర్శనం కోసం తిరుపతి వెళ్లారు. దర్శనానంతరం తిరిగి స్వగ్రామానికి బయల్దేరారు. కొద్దిసేపు వారి ప్రయాణం సజావుగా సాగింది. కానీ ఇంతలోనే ఊహించని రోడ్డు ప్రమాదం ఆ కుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేసింది. దీంతో నవ్వులతో కళకళాడిన ఆ ఇంట విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలోని చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
ఈ నెల 18న (బుధవారం) బాపట్లలో శ్రీతేజ, కౌశల్యకు వివాహం జరిగింది. అనంతరం వీరు ఈ నెల 19న (గురువారం) రాత్రి కుటుంబ సభ్యలతో కలిసి తిరుమలకు వెళ్లారు. ఈ నెల 20న (శుక్రవారం) నాడు శ్రీవారి దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాపట్లకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఒంగోలు పరిధి పెళ్లూరులోని రైజ్ కాలేజీ వద్ద వీరి వాహనం అతివేగంతో అదుపుతప్పి కల్వర్టును బలంగా ఢీకొట్టింది. అనంతరం పక్కనే ఉన్న కాలువలో పడిపోయింది.
ఈ ఘటనలో నలుగురు అక్కడిక్కడే మృతి చెందగా, నవ దంపతులు స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డారు. ప్రమాద ధాటికి కారు నుజ్జునుజ్జు అయింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులు డ్రైవర్ ప్రవీణ్, వెంకట్రావు, సుజాత, సీతామహాలక్ష్మిగా గుర్తించారు. స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన నూతన వధూవరులు శ్రీతేజ, కౌశల్యను 108 అంబులెన్స్ ద్వారా ఒంగోలు రిమ్స్కు తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఎంతో ఆనందంతో స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి మరికొద్ది సేపట్లో ఇంటికి వెళ్తామన్న వారి కుటుంబంలో ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది.
పెళ్లూరు ఘటనపై స్పందించిన మంత్రులు :
ఈ ఘటనపై రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. నూతన వధూవరులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాక్షించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా రోడ్డు భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించాలని సూచించారు.
పెళ్లూరు రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రులు గొట్టిపాటి, అనిత విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందడం బాధాకరమన్నారు. ఈ మేరకు మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై అధికారులతో గొట్టిపాటి రవి మాట్లాడారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రులు ఆదేశించారు.
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