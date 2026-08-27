పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఏడుగురి మృతి
చిలకలూరిపేట వద్ద ఆటోను ఢీకొన్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు - విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు - ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు మృతి, ఎనిమిది మందికి గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 6:46 AM IST
Road Accident in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. చిలకలూరి పేట అడ్డరోడ్డు సెంటర్ వద్ద ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఆటోను ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది. పది మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట పట్టణం అడ్డరోడ్డు సెంటర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వెళ్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఆటో ప్రకాశం జిల్లా కొండమంజులూరు నుంచి వేలూరు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న 15 మందిలో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 8 మందికి గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిలో నలుగురు చిన్నారులు ఉన్నారు. మృతులను చిలకలూరిపేట మండలం వేలూరు గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఆటో డ్రైవర్ అతిగా మద్యం తాగడం వల్ల ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మృతులు ప్రకాశం జిల్లా వేలూరు గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.
వీరంతా బాపట్ల జిల్లా కొండమంజులూరులో పుట్టిన రోజు వేడుకలకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. క్షతగాత్రులను చికిత్స కోసం గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు. ఘటనా స్థలిలోనే నలుగురు మృతి చెందగా, ఇద్దరు గుంటూరు జీజీహెచ్లో, ఒకరు చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులను బొంతా బాబు (62), బొంతా మణెమ్మ (55), సంపూర్ణమ్మ (70), లక్ష్మమ్మ (75), గంగమ్మ (50), చౌటుపల్లి సువార్త (45), మరియమ్మ(45) గా గుర్తించారు.