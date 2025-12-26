ETV Bharat / state

నంద్యాల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు హైదరాబాద్‌ వాసులు మృతి

నంద్యాల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నల్లగట్ల- బత్తలూరు మధ్యన జరిగిన ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, తెలంగాణకు చెందినవారుగా మృతుల గుర్తింపు - గుంటూరు జిల్లాలో మరో రోడ్డు ప్రమాదం

Road Accident in Nandyal Distrct
Raod Accident in Nandyal Distrct (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 6:51 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 9:10 AM IST

Road Accident in Nandyal Distrct: నంద్యాల జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆళ్లగడ్డ మండలం నల్లగట్ల - బత్తలూరు మధ్యన వేకువజామున జరిగిన ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వెళుతున్న కారు అదుపుతప్పి డివైడర్​ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి పుదుచ్చేరికి వెళ్తోంది. బస్సులోని ప్రయాణికులు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. వారిని వేరే బస్సులో వారి గమ్యస్థానాలకు తరలించారు. ఆళ్లగడ్డ డీఎస్పి కె. ప్రమోద్ కుమార్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతులంతా తెలంగాణకు చెందినవారుగా గుర్తించారు.

మంత్రి బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి: నంద్యాల జిల్లా ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలని జిల్లా అధికారులకు మంత్రి ఆదేశించారు. అనంతరం మృతుల కుటుంబాలకు బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డి ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.

Road Accident in Guntur District: గుంటూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగి ఉన్న కారును ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఢీకొట్టడంతో ముగ్గురు మృతి చెందగా, మరో ముగ్గురు గాయాలపాలయ్యారు. నల్లపాడు స్టేషన్ పరిధి అంకిరెడ్డిపాలెం సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన సంభవించింది. మృతులు తెలంగాణలోని సూర్యాపేట వాసులుగా సమాచారం. మృతులు వెంకయ్య (70), సుశీల (64), మహేశ్ (28)గా గుర్తించారు. తిరుపతి నుంచి సూర్యాపేట వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Last Updated : December 26, 2025 at 9:10 AM IST

