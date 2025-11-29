ETV Bharat / state

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి

కోటేకల్‌ వద్ద రెండు కార్లు ఢీకొనడంతో ఐదుగురు మృతి - మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి

Road Accident in kurnool District Five People Died
Road Accident in kurnool District Five People Died (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Fatal Road Accident in kurnool District Five People Died: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎమ్మిగనూరులో కోటేకల్‌ వద్ద రెండు కార్లు ఢీ కొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆదోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులను కర్ణాటకలోని కోలార్‌ జిల్లా చిన్న హోసపల్లికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. ఎమ్మిగనూరు వైపు నుంచి వస్తున్న ఫార్చూనర్​ కారును స్విఫ్ట్​ డిజైర్​ కారు ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో స్విఫ్ట్​ డిజైర్​ కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు మృతి చెందారు. ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.

మృతుల వివరాలు: ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారిని వెంకటేష్ (76), మీనాక్షి(32), సతీష్(34), బనిత్(5), రుత్విక్ (4) గా గుర్తించారు. డ్రైవర్​ చేతన్​, గంగమ్మలు ఆదోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మృతులంతా కర్నాటక రాష్ట్రం కోలారు జిల్లా చిక్కహోసహళికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి : కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్​లో మాట్లాడి ప్రమాద వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గాయపడిన వారి చికిత్సపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు తన సంతాపం తెలిపారు. ప్రయాణికులు ప్రయాణ సమయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. ప్రయాణికుల భద్రతా ప్రమాణాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా అధికారులకు మరోసారి మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రోడ్లపై ప్రయాణికుల నిర్లక్ష్యానికి తావు లేకుండా పర్యవేక్షణ పెంచాలని మంత్రి పలు సూచనలు చేశారు.

వివరాలు తెలుసుకున్న జిల్లా ఇన్​​ఛార్జ్​ మంత్రి నిమ్మల : కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలం కోటేకల్ ప్రమాదం పై జిల్లా ఇన్​​ఛార్జ్​ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటన స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు, బాధితులకు అవసరమైన సహాయ, సహకారం అందించాలని సూచించారు.

సంతాపం తెలిపిన మంత్రి టీజీ భరత్: రెండు కార్లు ఢీ కొని ఐదుగురు మృతి చెందిన ఘటనపై మంత్రి టీజీ భరత్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంపై అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు.

ROAD ACCIDENT IN KURNOOL
ROAD ACCIDENT IN AP
కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
KURNOOL ROAD ACCIDENT
FATAL ROAD ACCIDENT IN KURNOOL

