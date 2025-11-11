ETV Bharat / state

కృష్ణా జిల్లాలో ప్రమాదం - కారు బోల్తా - నలుగురు మృతి

ఉయ్యూరు మండలం గండిగుంట వద్ద కారు బోల్తా - ఘటనాస్థలిలో ముగ్గురు, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఒకరు మృతి

Road Accident in Krishna District 4 Died
Road Accident in Krishna District 4 Died (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:16 AM IST

Road Accident in Krishna District 4 Died : ఇటీవల రోడ్డుప్రమాదాలు జరుగుతున్న తీరుతో జనాలు రోడ్లమీదకు వెళ్లడానికే భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగి కళ్లముందే ఎందరో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు అనేకం. అయినప్పటికీ రోడ్డుపై వాహనాలతో వచ్చిన ప్రయాణికులు సరైన జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడంతో ఆ ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గడం లేదు. ఇప్పటికే జరిగిన దుర్ఘటనలు మరవకముందే కృష్ణా జిల్లాలో మరో కారు ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు.

కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం గండిగుంట సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కారు అదుపు తప్పి జాతీయరహదారి పైనుంచి సర్వీసు రోడ్డులోకి పల్టీలు కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో విజయవాడ, కుందేరు గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని పరిశీలించారు. అతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని తెలిపారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉయ్యూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు కుందేరు, విజయవాడ వాసులుగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో చింతయ్య(17), చాట్రగడ్డ రాకేష్‌బాబు(24) ప్రిన్స్‌బాబు(23), గోరిపర్తి బాపనయ్య(24)గా సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

ప్రైవేట్​ బస్సులో మంటలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రయాణికులు కిందకి దిగడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి కందుకూరుకు వెళుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణలోని చిట్యాల మండలం పిట్టంపల్లి వద్దకు రాగానే బస్సులో పొగలు వ్యాపించాయి. దీంతో బస్సు సిబ్బంది ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేయడంతో వారంతా కిందికి దిగిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారంతా సురక్షితంగా బయటపడడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు - పలువురికి స్వల్ప, తీవ్ర గాయాలు

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం : సోమవారం పల్నాడు జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఏ విధమైన ప్రాణనష్టం జరగలేదు. రోడ్డు పనులకు ఏర్పాటు చేసిన పైపులు తగులుకోవడంతో బస్సు అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా పక్కకు ఒరిగింది. పల్నాడు జిల్లా రెడ్డిపాలెం వద్ద రోడ్డు పనులకు ఏర్పాటు చేసిన పైపులకు హైదరాబాద్ నుంచి బాపట్ల వెళుతున్న మార్నింగ్ స్టార్ బస్సు రెడ్డిగూడెం వద్ద అదుపు తప్పి ప్రక్కకు ఒరిగింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 30 మంది వరకూ ప్రయాణికులు ఉన్నారు.ప్రమాదం జరగడంతో ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి బయటకు వచ్చారు. అయితే ప్రాణష్టం జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం ప్రయాణికులు ప్రభుత్వ బస్సు సహాయంతో ద్వారా వారి గమ్యస్థానాలను చేరుకున్నారు.

బస్సు షెల్టర్‌లో వేచి ఉన్నవారిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు - ముగ్గురు మృతి

