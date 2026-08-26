తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి
సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం - కోదాడ మండలం దొరకుంట వద్ద కంటైనర్ను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు - కంటైనర్ను బస్సు వెనుకనుంచి ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : August 26, 2026 at 7:26 AM IST
Road Accident in Kodada : తెలంగాణలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం దొరకుంట శివారులో కంటైనర్ను ఓ ప్రైవేట్ బస్సు వెనుకనుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందగా 20 మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఏలూరు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు స్థానికుల సహాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. బాధితులను కోదాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 42 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. మృతుల్లో ఐదుగురు మహిళలు కాగా ఒక పురుషుడు ఉన్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంతో జాతీయ రహదారిపై కొంతసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడగా పోలీసులు, ఎన్హెచ్ఏఐ సిబ్బంది రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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