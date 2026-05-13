ETV Bharat / state

వివాహం రోజున విషాధ ఘటన - పెళ్లి వాహనం బోల్తాపడి బాలుడు మృతి

మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కలెక్టరేట్‌ కార్యాలయం ఎదుట జాతీయ రహదారిపై పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న వాహనం బోల్తా - క్షతగాత్రులను జిల్లా జనరల్‌ అసుపత్రికి తరలించిన స్థానికులు

Wedding Vehicle accidentin Mahabubnagar
Wedding Vehicle accidentin Mahabubnagar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wedding Vehicle Accident in Mahabubnagar : పెళ్లంటే రెండు జీవితాల కలయిక. అయితే వధూవరులతో పాటే వారి కుటుంబాల్లో కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. పెళ్లిరోజున బంధువుల రాకతో కళ్యాణ మండపం కళకళలాడుతుంది. మరి పెళ్లికి విచ్చేసే బంధువులకే ప్రమాదం జరిగితే వధూవరుల కుటుంబాల్లో విషాధాన్ని నెలకొల్పుతుంది. మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో వివాహానికి హాజరై తిరిగి వెళుతున్న ఓ వాహనం బోల్తాపడింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్నవారిలో ఓ బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దమగ్నాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన కొందరు బంధువులు భూత్పూర్ మండలం మొల్గర గ్రామంలో పెళ్లి వేడుకకు హాజరయ్యారు. తిరిగి తమ ప్రాంతానికి వెళుతుండగా మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్‌ కార్యాలయం ఎదుట భూత్పూర్ - మహబూబ్ నగర్ 167 జాతీయ రహదారిపై పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న బొలెరో వాహనం బోల్తా పడింది. వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్నవారు ఒక్కసారిగా కిందపడి చెల్లాచెదురయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, వాహనదారులు స్పందించారు. క్షతగాత్రులను నాలుగు వాహనాల్లో జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో ఓ బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మరో 15 మంది క్షతగాత్రులను జిల్లా జనరల్‌ అసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

పరిమితికి మించి ప్రయాణాలు : పార్టీలు, ఫంక్షన్లు, వివాహ వేడుకల సందర్భంగా బంధువులు, స్నేహితుల సమేతంగా వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పరిమితికి మించి వాహనాల్లో ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటారు. దీంతో వాహనాలు సులభంగా అదుపుతప్పుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఓవర్​లోడ్​తో వాహనం మితిమీరిన వేగంగా ప్రయాణిస్తే ప్రమాదాలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరూ వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తే ప్రమాదాలను సాధ్యమైనంతవరకూ తగ్గించొచవచ్చని అంటున్నారు.

వేసవిలో అధిక ప్రమాదాలు : వేసవికాలంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరగడం వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వాహనం నడిపేవారు వేగంగా అలసిపోతారు. అధిక సమయం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండటంతో వారిలో దృష్టి కేంద్రీకరణ తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు రాత్రి సమయాల్లోనూ దీని ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దీంతో రోడ్డు పక్కన నిలిపిన వాహనాలను సైతం గమనించకుండా వాటిని ఢీకొనే ప్రమాదాలు అనేకం ఉన్నాయి. వీటితో పాటు వేసవిలో టైర్లు వేడెక్కి ఒక్కసారిగా పేలిపోయే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. వీటివల్ల కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.

ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం వేగమేనా? : వాహనాన్ని అదుపు చేయలేనంత వేగంతో ప్రయాణాలు చేయడమే ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. దాదాపు 90 శాతం ప్రమాదాలు నిబంధనలు ఉల్లంఘన, ఏమరుపాటు వల్లే జరుగుతున్నాయని పోలీసు శాఖ గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తోంది. వాహన డ్రైవర్లు వేగనియంత్రణ పాటించకపోవడం, డ్రైవింగ్​ సమయంలో సెల్​ఫోన్​​ వినియోగించడం, అలసటతో వాహనం నడపడం వంటి అనేక అంశాలు ప్రమాదాలకు కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. వేగం తగ్గిస్తే అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించవచ్చనే విషయాన్ని చాలామంది విస్మరిస్తున్నారు.

హైవేలపై నిలిపే వాహనాల ప్రమాదం : దేశవ్యాప్తంగా వేల కిలోమీటర్ల దూరప్రాంతాలకు సరకు రవాణా చేసే డ్రైవర్లు అలసట కారణంగా హైవేల పక్కన ఆగుతూ వారి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. హైవేల సమీపంలోని దాబాల వద్ద, రోడ్డు మార్జిన్​లలో తమ వాహనాన్ని నిలిపివేయడాన్ని గమనించవచ్చు. అయితే ఇవే ఇతర వాహనదారులకు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ప్రధానంగా రాత్రి సమయాల్లో సరైన లైట్లు, హెచ్చరికలు, సూచనలు లేకపోవడంతో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఢీకొనే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వేగం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డ్రైవర్​కు స్పందించే సమయం కూడా లేకపోవడంతో అనేక ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.

కూలీలతో వెళ్తున్న ట్రక్కు బోల్తా- 16కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

జాతర నుంచి వస్తుండగా విషాదం- రోడ్డు ప్రమాదంలో 13మంది మృతి

TAGGED:

WEDDING VEHICLE OVERTURNS TG
ROAD ACCIDENT NEAR COLLECTORATE
WEDDING VEHICLE ACCIDENT TG
మహబూబ్​నగర్​లో పెళ్లివాహనం బోల్తా
ROAD ACCIDENT IN MAHABUBNAGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.