ETV Bharat / state

పంట కాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన ఆటో - ముగ్గురు మృతి

రాష్ట్రంలో నెత్తురోడిన రోడ్లు - ఆదోని మండలం బైచిగేరి క్రాస్ సమీపంలో లారీ బోల్తా - భయాందోళనకు గురై డ్రైవర్ రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య

Road Accident in Bapatla District
Road Accident in Bapatla District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident in Bapatla District: బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలం దోనెపూడి సమీపంలో కొబ్బరికాయల ఆటో కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను తెనాలి ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు కాంతారావు, శ్రీనివాసరావు, షేక్ ఇస్మాయిల్​గా గుర్తించారు. ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనంద్‌ బాబు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించి బాధిత కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పారు. క్షతగాత్రులకు వెంటనే మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి: బాపట్ల రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవి విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.

భయంతో లారీ డ్రైవర్ ఆత్మహత్య: కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలంలో లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బైచిగేరి క్రాస్ సమీపంలో ఆదోని నుంచి ఎమ్మిగనూరు వైపు వెళ్తున్న లారీ అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో లారీలో ఉన్న ఐదుగురు గాయపడగా చికిత్స నిమిత్తం ఆదోని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. లారీ బోల్తా పడడంతో భయాందోళనకు గురైన డ్రైవర్ లక్ష్మన్న రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

అతివేగంతో వెళ్తున్న అదుపుతప్పి: గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని సీతానగరం వద్ద అతివేగంతో వెళ్తున్న లారీ అదుపుతప్పి తోపుడుబండ్లను ఢీకొట్టింది. అనంతరం సమీపంలోని ఇళ్లలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో రోడ్డు పక్కన తోపుడుబండ్లతో పాటు పలు ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రమాదానికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తాడేపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఇళ్లలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది.

బైకును ఢీకొన్న కారు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో నేషనల్ హైవే 65పై నందిగామ మండలం మునగచర్ల గ్రామం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారు బైకును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బైక్​పై ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అతడిని నందిగామ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

బైక్​ను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సు : కడప-కర్నూలు 40వ జాతీయ రహదారిపై నంద్యాల జిల్లా శిరివెళ్ల మెట్ట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు బైకును ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. శిరివెళ్ల మండలం కోటపాడు గ్రామానికి చెందిన నాగయ్య, సుబ్బరాయుడు ద్విచక్ర వాహనంపై శిరివెళ్ల మెట్ట వద్ద మలుపు తిరుగుతుండగా ఆళ్లగడ్డ వైపు వెళ్తున్న బస్సు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నాగయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, సుబ్బరాయుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అంబులెన్స్​లో సుబ్బరాయుడును నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు.

అల్లూరి జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - తొమ్మిది మంది మృతి

ఘోర బస్సు ప్రమాదం కేసు - కావేరి ట్రావెల్స్ యజమాని అరెస్టు, విడుదల

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN KURNOOL DISTRICT
ROAD ACCIDENT IN GUNTUR DISTRICT
ROAD ACCIDENTS IN AP
ROAD ACCIDENTS IN ANDHRA PRADESH
ROAD ACCIDENT IN BAPATLA DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.