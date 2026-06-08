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బిహార్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు నెల్లూరు వాసులు మృతి

పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనానికి వెళ్లిన నెల్లూరు జిల్లా యాత్రికుల బృందం - వారణాసి వెళ్లే మార్గంలో రోడ్డు ప్రమాదం - తీవ్రంగా గాయపడ్డ 15మంది యాత్రికులు - ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి ఆనం హామీ

Tragic Road Accident Happened In Bihar And Three Nellore Residents Died
Tragic Road Accident Happened In Bihar And Three Nellore Residents Died (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:40 AM IST

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Tragic Road Accident Happened In Bihar And Three Nellore Residents Died : ఉత్తర భారతదేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనానికి వెళ్లిన నెల్లూరు జిల్లా యాత్రికుల బృందంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బిహార్‌లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు యాత్రికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు. పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన ఆనందంగా సాగాల్సిన ప్రయాణం ఒక్కసారిగా శోకసంద్రంగా మారింది.

భక్తి యాత్రలో అనూహ్య సంఘటన : నెల్లూరు జిల్లా సంగం, ఆత్మకూరు, దుత్తలూరు ప్రాంతాలకు చెందిన 43 మంది యాత్రికులు ఈ నెల 1వ తేదీన ప్రత్యేక ట్రావెల్ బస్సులో ఉత్తర భారత పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనానికి బయలుదేరారు. యాత్రలో భాగంగా గయా క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు వారణాసి వైపు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీహార్ రాష్ట్రంలోని ఔరంగాబాద్ సమీపంలో అర్ధరాత్రి సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీ వేగంగా ట్రావెల్ బస్సును ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండటంతో బస్సు ముందుభాగం ధ్వంసమైంది.

ముగ్గురు మృతి, పలువురికి గాయాలు : ఈ ప్రమాదంలో సంగం మండలం కొత్తూరుకు చెందిన చౌడం హజరతయ్య, సంగం గ్రామానికి చెందిన పసుపులేటి వెంకటేశ్వర్లు, ఆత్మకూరుకు చెందిన తూమా పద్మావతి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 15 మంది యాత్రికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానికులు, పోలీసులు సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొందరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు : పుణ్యయాత్రకు వెళ్లిన తమ కుటుంబ సభ్యులు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారని ఎదురుచూసిన కుటుంబాలకు ఈ వార్త తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. మృతుల ఇళ్ల వద్ద బంధువులు, గ్రామస్థులు చేరుకుని కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చుతున్నారు. గాయపడిన వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

క్షేమ సమాచారం కోసం ఎదురుచూపులు : బస్సులో ఉన్న మిగిలిన యాత్రికుల పరిస్థితి గురించి పూర్తి సమాచారం కోసం కుటుంబ సభ్యులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫోన్ కాల్స్, అధికారుల సమాచారం కోసం నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకుని సురక్షితంగా స్వగ్రామాలకు చేరుకోవాలని గ్రామస్థులు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ : ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి స్పందించారు. ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని మంత్రి ఆనం హామీ ఇచ్చారు. ఈ విషాద ఘటనతో నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి నెలకొంది.

మృతదేహాలు తరలించేలా ఏర్పాట్లు : బిహార్ రోడ్డు ప్రమాదంలో నెల్లూరు యాత్రికులు మృతి చెందడంతో హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతదేహాలను నెల్లూరుకు తరలించేలా బిహార అధికారులతో మాట్లాడారు. మృతదేహాలను ప్రత్యేక విమానంలో రేణిగుంట తరలించి అక్కడి నుంచి సంగం, ఆత్మకూరు, దుత్తలూరు ప్రాంతాలకు తరలించనున్నారు. తీవ్రగాయాలైన ముగ్గురికి బిహార్‌లోనే చికిత్స అందించాలని మంత్రి ఆనం ఆదేశించారు.

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బిహార్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
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