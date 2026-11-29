ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
Road Accident at Tanguturu Tollgate : ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు టోల్ప్లాజా వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందగా ,15 ఏళ్ల బాలుగు బతికి బటయపడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:48 AM IST
ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు టోల్గేట్ సమీపంలో ఇవాళ తెల్లవారు జామున రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఆగి ఉన్న కారును వెనుక నుంచి లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం అద్దంకి మండలం చెరుకుంపాలెం గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు వ్యక్తులు స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటేసేందుకు బెంగళూరు నుంచి కారులో బయల్దేదారు.
ఈ క్రమంలో వారి వాహనం టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా టోల్ చెల్లించేందుకు వేచి ఉన్న ఒక ట్రావెల్ బస్సు వెనుక ఆగింది. అదే క్రమంలో అతివేగంగా దూసుకువచ్చిన లారీ వీరి కారును ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో రెండు వాహనాల మధ్య కారు చిక్కుకొని నుజ్జునుజ్జు అయింది. దీంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న సోమేపల్లి సాయికుమార్, కోట కామేశ్వరమ్మ వీరితో పాటు మరో వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో మహిళకు తీవ్రగాయలు కాగా మరొకరు గాయాలపాలయ్యారు.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న హైవే పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను, తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళను బయటికి తీశారు. ఈ క్రమంలో ఆమెను ఒంగోలు రిమ్స్కు తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో ప్రాణాలు విడిచింది. కారులో ఉన్న 15 ఏళ్ల బాలుడు స్వల్వ గాయాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఒంగోలు రిమ్స్కు తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నాడు.
టోల్ ప్లాజా ప్రమాదంపై చంద్రబాబు విచారం : టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు దుర్మరణం పాలవడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో గాయపడి ఒంగోలు రిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్న బాలుడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు.
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