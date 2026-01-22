నంద్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
టైరు పేలి డివైడర్ దాటి ఎదురుగా వస్తున్న కంటైనర్ను ఢీకొన్న బస్సు - బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి ప్రయాణికులను రక్షించిన స్థానికులు - తప్పిన పెను ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 7:04 AM IST
kurnool Road Accident in Nandyal District : అర్ధరాత్రి సమయం ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది. టైరు పేలడంతో బస్సు లారీని ఢీకొట్టింది. దీంతో ఒక్కసారి మంటలు చెలరేగాయి. నంద్యాల జిల్లా శిరివెల్లమెట్ట వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు.
టైరు పేలడంతో ప్రమాదం : నంద్యాల జిల్లా శిరివెల్లమెట్ట వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ప్రైవేటు బస్సు టైరు పేలడంతో అదుపు తప్పింది. డివైడర్ మీదుగా దూసుకెళ్లి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొని దగ్ధమైంది. దాంతో బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు, లారీ క్లీనర్ మృతి చెందారు. మరో 14 మందికి గాయాలయ్యాయి. ట్రావెల్స్ బస్సు నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఘటన జరిగింది. ప్రమాదంలో బస్సు, లారీ పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నెల్లూరు నుంచి 36 మంది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న ఓ ఏఆర్బీసీవీఆర్ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు బుధవారం అర్ధరాత్రి 2 గంటలు దాటాక నంద్యాల జిల్లా శిరివెళ్ల మండలం శిరివెళ్లమెట్ట వద్ద ప్రమాదానికి గురైంది. టైరు పేలడంతో అదుపుతప్పి డివైడర్ దాటి ఎదురుగా వస్తున్న కంటైనర్ లారీని ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్తో పాటు లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ మృతి చెందారు.
' ఒక్కసారిగా బస్సు టైరు పేలి డివైడర్ దాటి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. వెంటనే బస్సు అద్దాలను పగలగొట్టి బయటకు వచ్చేసాం. చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్లు కిటికీల్లోంచి బయటకు వచ్చాం.' - ప్రయాణికులు
ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బస్సుకు మంటలు వ్యాపించారు. ఆ దారిన వెళ్తున్న డీసీఎం డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపి బస్సు అద్దాలను పగుల గొట్టడంతో ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. కిటికీల్లోంచి దూకేయడంతో 10 మందికిపైగా ప్రయాణికులు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. మంటలు విస్తరించడంతో లారీ కూడా కాలిపోయింది. బస్సు డ్రైవరుతో పాటు లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా కాలిపోయాయి. ప్రయాణికుల లగేజీ మొత్తం బూడిదైంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను నంద్యాల సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఆరా : నంద్యాల జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఆరా తీశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు, క్లీనర్ మృతి దురదృష్టకరమని అన్నారు. అదృష్టవశాత్తు ప్రయాణికులు బయటపడటంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
