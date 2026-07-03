కంభంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
ఆటోను వెనక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టిన లారీ, నలుగురు మృతి - ఘటనాస్థలిలో ముగ్గురు, ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ చిన్నారి మృతి - ప్రమాదంలో మరో ఏడుగురికి గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:10 AM IST
Road Accident At Kambam Four Dead Several Injured: మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం పెళ్లింట విషాదాన్ని నింపింది. కంభం సమీపంలోని అమరావతి - అనంతపురం రహదారిపై ఆటోను లారీ ఢీ కొట్టిన ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గిద్దలూరు నుంచి ఆటోలో కంభం బయలుదేరిన పెళ్లి బృందం అర్ధరాత్రి హైవే పక్కన ఉన్న వినాయక స్వామి ఆలయంలో పూజలు చేసేందుకు ఆగింది. అంతలోనే వేగంగా వచ్చిన లారీ ఆటోను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీ కొట్టింది.
పెళ్లింట విషాదం: దీంతో అంకాలు, నాగేష్, అలకనంద అనే ముగ్గురు ఘటనా స్థలంలోనే చనిపోయారు. నాగలక్ష్మి అనే చిన్నారి చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. గాయపడ్డ వారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని మార్కాపురం తరలించారు. పెళ్లి బృందంలో మొత్తం 14 మంది ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పెళ్లికూతురు గాయాలతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. ఈ ప్రమాద ఘటనతో ఆనందంగా జరగాల్సిన వేడుక క్షణాల్లోనే విషాదంగా మారింది.