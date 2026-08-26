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కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి, 20 మందికి గాయాలు

కోదాడ మండలం దొరకుంటలో ఘోర ప్రమాదం - కంటైనర్‌ను బస్సు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు మృతి - 20 మందికి పైగా గాయాలు - హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న బస్సు

Bus accident in suryapet
కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 6:46 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 6:56 AM IST

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Bus accident in suryapet : సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కోదాడ మండలం దొరకుంట వద్ద కంటైనర్‌ను ప్రైవేటు బస్సు వెనుకనుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ప్రయాణికులు మరణించారు. సుమారు 20 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రైవేటు బస్సు హైదరాబాద్​ నుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్​లోని ఏలూరు వెళ్తుండగా దుర్ఘటన జరిగింది.

ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 42 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉదయం 4.30 నుంచి 5 గంటల మధ్య సమయంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్పీ నరసింహ పరిశీలించారు.

Last Updated : August 26, 2026 at 6:56 AM IST

TAGGED:

FATAL BUS ACCIDENT IN SURYAPET
HYDERABAD TO VIJAYAWADA BUS CRASH
ROAD ACCIDENT IN SURYAPET

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