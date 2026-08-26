కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి, 20 మందికి గాయాలు
కోదాడ మండలం దొరకుంటలో ఘోర ప్రమాదం - కంటైనర్ను బస్సు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టడంతో ఆరుగురు మృతి - 20 మందికి పైగా గాయాలు - హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్తున్న బస్సు
కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
Published : August 26, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : August 26, 2026 at 6:56 AM IST
Bus accident in suryapet : సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కోదాడ మండలం దొరకుంట వద్ద కంటైనర్ను ప్రైవేటు బస్సు వెనుకనుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ప్రయాణికులు మరణించారు. సుమారు 20 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రైవేటు బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని ఏలూరు వెళ్తుండగా దుర్ఘటన జరిగింది.
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 42 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉదయం 4.30 నుంచి 5 గంటల మధ్య సమయంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్పీ నరసింహ పరిశీలించారు.
Last Updated : August 26, 2026 at 6:56 AM IST