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ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - టైర్​ పంక్చరై వాహనం బోల్తా : ముగ్గురు మృతి

తూర్పు గోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలంలో ఘటన - ముగ్గురు మరణించగా, పలువురికి తీవ్రగాయాలు - సామర్లకోటలో విషాదం

Road Accident At East Godavari Due to Tire Puncture:
Road Accident At East Godavari Due to Tire Puncture: (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:26 AM IST

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Road Accident At East Godavari Due to Tire Puncture: తూర్పు గోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం పరిధిలో సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత (మంగళవారం తెల్లవారుజామున) సుమారు 3 గంటల సమయంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వడిశలేరు - రంగంపేట గ్రామాల మధ్య ప్రయాణిస్తున్న టాటా ఏస్ వాహనం టైర్ పంక్చర్ కావడంతో అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

నిర్మాణ పనులు ముగించుకుని వస్తుండగా విషాదం : పోలీసులు - స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట పట్టణంతో పాటు, పిఠాపురం మండలం మల్లం, జల్లూరు గ్రామాలకు చెందిన 11 మంది కూలీలు బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు ప్రాంతానికి నిర్మాణ పనుల కోసం వెళ్లారు. అక్కడ 'రెడీ-మిక్స్' గోడలకు సంబంధించిన పనులు పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం, మిగిలిన సామగ్రితో కలిసి సోమవారం రాత్రి టాటా ఏస్ వాహనంలో తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

సిమెంట్ స్తంభాలు పడటంతో పెరిగిన ప్రమాద తీవ్రత : వారు ప్రయాణిస్తున్న టాటా ఏస్​ వాహనం వడిశలేరు - రంగంపేట మధ్యకు వచ్చేసరికి టైర్ పంక్చర్ అయ్యి బోల్తా పడింది. ఆ వాహనంలో కూలీలతో పాటు నిర్మాణానికి ఉపయోగించే సిమెంట్ స్తంభాలు కూడా ఉన్నాయి. వాహనం బోల్తా పడిన సమయంలో సిమెంట్ స్తంభాలు కూలీలపై పడటంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగింది. ఈ ఘటనలో సామర్లకోటకు చెందిన మసకపల్లి బాబు, మురమర్ల రాజు, కాకడ రాజు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరణించిన వారందరి వయస్సు 30 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని సమాచారం. గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి కేవలం 30 నిమిషాల సమయం ఉందనగా ఈ ప్రమాదం జరగడంతో బాధితుల కుటుంబాలలో, సహచరులలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

ఆసుపత్రికి క్షతగాత్రుల తరలింపు : ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రంగంపేట పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. 108 అంబులెన్స్ సహాయంతో గాయపడిన ఎనిమిది మందిని తక్షణ చికిత్స నిమిత్తం పెద్దాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనపర్తి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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ROAD ACCIDENTS IN AP
EAST GODAVARI ROAD ACCIDENT
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
ROAD ACCIDENT AT EAST GODAVARI

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