చిత్తూరులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి
చిత్తూరు జిల్లా ఇరువారం వద్ద రోడ్డు ప్రమాద ఘటన - కంటైనర్ను ఢీ కొన్న కారు- అక్కడికక్కడే ఐదుగురు మృతి - మరొకరి పరిస్థితి విషమం
Road Accident at Chittoor Several Died (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 9:07 AM IST
Road Accident at Chittoor Several Died: చిత్తూరు జిల్లా ఇరువారం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు కంటైనర్ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి మృతి చెెెందారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
రోడ్డు ప్రమాదాల్లో రక్తమోడుతున్న రాష్ట్రంలోని 6 జిల్లాలు ఇవే - కేంద్ర అధ్యయనంలో వెల్లడి