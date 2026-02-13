ETV Bharat / state

చిత్తూరులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఐదుగురు మృతి

చిత్తూరు జిల్లా ఇరువారం వద్ద రోడ్డు ప్రమాద ఘటన - కంటైనర్​ను ఢీ కొన్న కారు- అక్కడికక్కడే ఐదుగురు మృతి - మరొకరి పరిస్థితి విషమం

Road Accident at Chittoor Several Died
Road Accident at Chittoor Several Died (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 9:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident at Chittoor Several Died: చిత్తూరు జిల్లా ఇరువారం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు కంటైనర్​ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి మృతి చెెెందారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో రక్తమోడుతున్న రాష్ట్రంలోని 6 జిల్లాలు ఇవే - కేంద్ర అధ్యయనంలో వెల్లడి

TAGGED:

CAR HIT CONTAINER
ROAD ACCIDENT AT IRUVARAM
5 DIED IN ROAD ACCIDENT
AP LATEST NEWS
ROAD ACCIDENT AT CHITTOOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.