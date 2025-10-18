మార్కెట్లో 'శంకర్దాదా ఎంబీబీఎస్'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!
స్థాయికి మించి వైద్యం చేస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్న ఆర్ఎంపీ వైద్యులు - దేవరకొండలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తరహాలో క్లినిక్
Published : October 18, 2025 at 10:55 AM IST
RMP Medical Care is Increasing : కేవలం ప్రథమ చికిత్స అందించడానికి మాత్రమే అనుమతి పొందిన ఆర్ఎంపీ వైద్యులు స్థాయికి మించి వైద్యం చేస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్నారనే విమర్శలు నల్గొండ జిల్లాలో తీవ్రమవుతున్నాయి. నిపుణులైన వైద్యుల వద్దకు వెళ్లేందుకు మొదటగా ప్రథమ చికిత్స అందించాల్సిన కొందరు ఆర్ఎంపీలు ఇంజెక్షన్లు, స్కానింగ్లు, ఎక్స్రేలు, ఆల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్కు సిఫార్సు చేయడం, పరీక్షల కోసం చీటి రాసి డాక్టర్లుగా చలామణి అవుతున్నారు. మార్కెట్లో వీరు శంకర్దాదా ఎంబీబీఎస్లుగా కొనసాగుతున్నారు.
ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు : ఈ ఆర్ఎంపీలు కేవలం అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాథమిక చికిత్స అందించడానికి, రోగి పరిస్థితిని అంచనా వేసి త్వరగా మెరుగైన వైద్య సదుపాయాల వద్దకు పంపించడానికి మాత్రమే అర్హులు. కానీ కొంతమంది మాత్రం తమ పరిధిని దాటి పూర్తి వైద్య పరిజ్ఞానం లేకుండానే హేవీ డోస్ ఉన్నటువంటి యాంటీబయాటిక్స్, స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్లు, ఇతర ప్రమాదకరమైన మందులను రోగులకు ఇస్తున్నారు.
ఇలా తప్పుడు చికిత్సలు చేయడంతో రోగులకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు, అంటువ్యాధుల నిరోధక పెరగడం, కొన్నిసార్లు ప్రాణాపాయం కూడా సంభవించవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అర్హత కలిగిన వైద్యలు అందుబాటులో లేకపోవడం, ప్రజలు తక్కువ ఖర్చుతో త్వరగా చికిత్స పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్ఎంపీలను ఆశ్రయించడం వంటి కారణాల వల్ల మార్కెట్లో శంకర్దాదా ఎంబీబీఎస్లు పెరుగుతున్నారు. ఇటీవల వెలుగు చూసిన కొన్ని ఘటనలు.
- దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో గిరిజన, చెంచు గూడెంలు అధికంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ నివసించే వారు వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తూ కాలం గడుపుతుంటారు. ఏ రోగం వచ్చినా వారికి అందుబాటులో ఉండే కొండమల్లేపల్లి, దేవరకొండ, మాల్, పోలేపల్లి, చందంపేట, నేరెడుగొమ్ము ఆర్ఎంపీలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఏజెన్సీ ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఆర్ఎంపీలు ఎంబీబీఎస్ వైద్యుల తరహలో చికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నారు.
- ఇటీవల నేరెడుగొమ్ము మండలంలో ఓ వ్యక్తి మద్యం మానేసేందుకు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆర్ఎంపీ వైద్యుని వద్దకు వస్తే నాలుకకు ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడంతో వికటించి పరిస్థితి విషమించడంతో హైదరాబాద్ రిఫర్ చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు చివరికి ఆ క్లినిక్ను సీజ్ చేశారు.
- దేవరకొండ కొత్త బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న ఓ వైద్యుని వద్దకు కడుపునొప్పితో వచ్చిన పొగిళ్ల గ్రామానికి చెందిన మహిళకు యూఎస్జీ స్కానింగ్ చేయాల్సిందిగా రేడియాలజిస్ట్కు సిఫార్సు చేస్తూ గత నెల 26న చీటీపై సంతకం పెట్టి పంపించారు. ఆ రిపోర్టుతోనే చికిత్స నిర్వహించారు. ఇలా స్కానింగ్ సెంటర్ నిర్వాహకుడికి సగం, వీరికి సగం డబ్బులు పంపకాలు చేసుకుంటారని విమర్శలున్నాయి.
- ఇటీవల వరంగల్ జిల్లాలో ఆర్ఎంపీ చేసిన వైద్యం వికటించి ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతడికి జ్వరం వచ్చిందని ఆర్ఎంపీ వద్దకు వెళ్తే గంట వ్యవధిలో అతడికి ఏడు ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడంతో ఆ యువకుడు మృతి చెందాడు.
కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తరహాలో క్లినిక్ : ఈ ఆర్ఎంపీల నిర్వాకంతో అప్పుడప్పుడు కొందరి ప్రాణాలూ గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్వహిస్తున్న కేంద్రాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన వైద్యాధికారులు ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు హడావిడి చేయడం, తర్వాత పట్టింపు లేనట్లు వ్యవహరించడంతో కొందరు మితిమీరి వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే సీజనల్ వ్యాధుల కాలంలో రక్త పరీక్షలకు సిఫార్సు చేస్తూ చికిత్సలు చేస్తున్నారు. ఆర్ఎంపీ కేంద్రాల్లోనే మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి తరహాలో పడకలు వేసి నేరుగా గ్లూకోజ్లు కూడా రోగులకు ఎక్కిస్తున్నారు.
