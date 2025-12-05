శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో తనిఖీలు నిర్వహించిన రీజినల్ జాయింట్ కమిషనర్
భద్రతపరమైన ఏర్పాట్లకు ఆర్జేసీ ఆదేశాలు - తనిఖీల్లో ఈవో మహేశ్వరరెడ్డి, ఈఈ రమా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 2:59 PM IST
RJC Raids At Sri Tirupatamma Temple In Penuganchiprol: కృష్టా జిల్లా పెనుగంచిప్రోలులోని శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది. ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకోడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు తరలివస్తారు. అందుకే ఈ ఆలయ సౌకర్యాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. భక్తులకు ఎటువంటి సమస్యలు ఎదురవకుండా వారికి దర్శనం సవ్యంగా జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల రాష్ట్రంలో దేవాదాయ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు, ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శి సమీక్షలో తిరుపతమ్మ ఆలయంలో భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనలో ఆఖరి స్థానంలో ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆలయం వద్ద ప్రస్తుత పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి రీజనల్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆజాద్ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.
ఆలయ ఈవో కార్యాలయంపై ఆదేశాలు: మొదట అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలో అన్ని విభాగాలను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే అక్కడ చేపట్టాల్సిన మార్పులపై ఆలయ అధికారులతో చర్చించారు. అమ్మవారి ఆలయం వద్దనే ఆలయ ఈవో కార్యాలయం ఉండాలని ఆదేశించారు. దీనికి విరుద్ధంగా అమ్మవారి సత్రాల్లో ఈవో కార్యాలయం ఉండటం ఏంటి అని ప్రశ్నించారు. ఆలయం వద్ద ఉండటం వల్ల భక్తుల సమస్యలను తెలుసుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుందని అన్నారు.
భక్తులు కూర్చోవటానికి వీలుగా: ఆలయం ఆవరణలో ఎత్తు తక్కువగా ఉన్న రేకుల షెడ్లు తొలగించాలని ఆదేశించారు. భక్తుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టికుని క్యూలైన్లో ఏర్పాటు చేసిన లడ్డుప్రసాదాల కౌంటర్లను ఉత్తరం వైపుకు మార్చాలన్నారు.అదే విధంగా ఆలయ పరిసరాలలో ఉన్న దుకాణాలను తొలగించి దూరంగా ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. వాటిని తొలగించటం వల్ల మరింత ఖాళీ స్థలం ఏర్పడి, దర్శనం అనంతరం భక్తులు కూర్చోవటానికి వీలైతుందన్నారు.
భక్తులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరణ: పొంగలి షెడ్లను పరిశీలించి అక్కడ అన్నదానం చేస్తున్నందున ఆ షెడ్లలోనే ఆహారపదార్థాలు తయారు చేయాలని ఆదేశించారు. అమ్మవారి గుడి ఆవరణలో ఆహారం తయారు చేసి పొంగలి షెడ్డు దగ్గరకు తీసుకురావటం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. అనంతరం సులబ్కాంప్లెక్స్, ఆలయ ముందున్న దుకాణాలను పర్యవేక్షించారు. పారిశుద్ధ్యం అధ్వానంగా ఉందని మెరుగుపరచడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అలాగే భక్తులతో మాట్లాడి వారి నుంచి ఆలయ సౌకర్యాల గురించి తెలుసుకున్నారు.
స్థానికుల నుంచి భక్తులకు ఇబ్బందులు: అనంతరం అమ్మవారి సత్రాలను, ప్రచార రథాన్ని తనీఖీ చేశారు. సత్రాలు వద్ద సెక్యూరిటీ పెంచాలని నిర్దేశించారు. తగినంత సెక్యూరిటీ లేకపోవటం వల్ల కొందరు స్థానికుల నుంచి భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. అలాగే ఆలయ గుత్తేదారులు, వారి వద్ద పని చేసే వారికి గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని కోరారు. కార్డులు ఉన్న వారినే సత్రాల్లోకి అనుమతించాలన్నారు.
వీఐపీల కోసం ప్రత్యేక గదులెందుకు?: భక్తుల కోసం సత్రాల్లోని గదులను మరమ్మతులు చేయించి, రంగులు వేసి శుభ్రంగా తయారు చేయాలని తెలిపారు. వీఐపీల కోసం సత్రాల్లో ప్రత్యేకంగా గదులు కేటాయించటం ఎందుకని, వాటిని ఇతర అవసరాలకు వినియోగించాలని ఆదేశించారు. ఆలయం వద్ద హోంగార్డులు సక్రమంగా విధులు నిర్వహించట్లేదని విశ్రాంత ఎస్సై ముండ్లపాటి ప్రభాకరరావు ఆర్జేసీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
దీనివల్ల ట్రాఫిక్ సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పారు. దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఆలయం, సత్రాల వద్ద భక్తులను ఇబ్బందిపెట్టకుండా పోలీసు అధికారుల సహకారంతో పని చేయాలని కోరారు. ఈ తనీఖీల్లో ఆలయ ఈవో మహేశ్వరరెడ్డి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ రమ, ఆలయ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
భక్తి శ్రద్ధలతో తిరుపతమ్మ కుంకుమార్చన