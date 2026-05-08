భూవివాదం - ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుటే రైతు కిడ్నాప్
భూమి కోసం కిడ్నాప్ - ధర్మవరం నుంచి రామగిరి వరకు ఛేజింగ్ - రామగిరిలో నిందితులు - రైతును కాపాడిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 5:08 PM IST
Dharmavaram RDO Office Farmer kidnapping Innova Case: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద శుక్రవారం పట్టపగలే కలకలం చోటు చేసుకుంది. భూ వివాదం నేపథ్యంలో ఓ రైతును దుండగులు బలవంతంగా ఇన్నోవా వాహనంలో ఎక్కించుకుని అపహరించారు. పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి నిందితులను పట్టుకుని రైతును రక్షించారు.
భూవివాదం: ముదిగుబ్బ మండలం కమ్మవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన నారాయణ అనే రైతు భూ వివాదం కేసు విచారణ కోసం శుక్రవారం ధర్మవరం ఆర్డీవో కార్యాలయానికి వచ్చారు. గ్రామంలోని పొలాన్ని గతంలో కందాల నారాయణ అనే వ్యక్తి నారాయణకు విక్రయించారు. అయితే తనకు ఆ భూమిలో వాటా ఉందంటూ కందాల నారాయణ కుమారుడు, ధర్మవరంలో నివాసం ఉంటున్న రవీంద్ర మూడు నెలల క్రితం ఆర్డీవో కోర్టును ఆశ్రయించాడు.
ఆర్డీఓ ఆఫీస్ వద్దే కిడ్నాప్: ఈ నేపథ్యంలో విచారణకు వచ్చిన నారాయణను రవీంద్ర, అతడి అనుచరులు ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్దే బలవంతంగా ఇన్నోవా వాహనంలో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్లారు. సమాచారం అందుకున్న నారాయణ కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ధర్మవరం ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసుల ఛేజింగ్: అప్రమత్తమైన పోలీసులు రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేపట్టారు. ధర్మవరం నుంచి మామిళ్లపల్లి మీదుగా ఎన్.ఎస్.గేట్, రామగిరి వైపు వెళ్తున్న ఇన్నోవా వాహనాన్ని రామగిరి-ధర్మవరం పోలీసులు అడ్డగించారు. నారాయణను కిడ్నాపర్ల నుంచి సురక్షితంగా విడిపించి, అపహరణకు పాల్పడిన రవీంద్ర, అతడి అనుచరులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులను విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
'ఇంతకు ముందు దాదాపు పది సార్లు ఇలాగే చేశారు. కారులో కత్తులు కూడా ఉన్నాయి. నాపై దాడి చేశారు. కొట్టి గాయపరిచారు. ప్రతీ సారీ ఇలాగే ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ భూ వివాదం కొనసాగుతుంది. దయచేసి అధికారులు దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలి.' - నారాయణ, బాధితుడు
'కాళ్లు అరిగేలా తిరిగినా దక్కని న్యాయం' - మంత్రి లోకేశ్ ఫొటోతో వృద్ధ జంట నిరసన
నిషేధిత జాబితాలో 1.95 కోట్ల ఎకరాలు! - రాష్ట్రంలో కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్న అన్నదాతలు