YUVA : స్విమ్మింగ్లో రాణిస్తోన్న ఇందూరు బిడ్డ - 2028 ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడలే టార్గెట్
స్విమ్మింగ్లో రాణిస్తున్న రిత్విక - ఇప్పటి వరకు 120కి పైగా పతకాలు కైవసం - 2028 ఒలింపిక్స్ మెడల్ సాధనే లక్ష్యం - ఆసియా స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్ షిప్లో టాప్-8
Published : August 1, 2026 at 2:29 PM IST
Young Woman Excelling in Swimming : పేద కుటుంబం. ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే. కానీ స్విమ్మింగ్లో రాణించాలనే తపన ఆ అమ్మాయిది. కుమార్తె ఆసక్తి గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు ఆమెకు శిక్షణ ఇప్పించడానికి సొంతూరును వీడి పట్టణం వచ్చారు. అక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్న యువతి పతకాలే లక్ష్యంగా సాధన మొదలు పెట్టింది. అనతి కాలంలోనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో ఏకంగా 120కు పైగా పతకాలు సాధించి శెభాష్ అనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా ఆహర్నిశలు సాధన చేస్తోంది.
ప్రతిభకు 120కి పైగా మెడల్స్ దాసోహం : స్విమ్మింగ్ చేస్తున్న ఈ యువతి పేరు రిత్విక. స్వస్థలం నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బినోల అనే మారుమూల గ్రామం. మిట్టపల్లి ప్రకాశ్, ప్రమీలల చిన్న కుమార్తె. చిన్నతనంలోనే స్మిమ్మింగ్పై ఆసక్తి పెంచుకుంది. తన ఆసక్తికి తల్లిదండ్రుల సహకారం కూడా తోడైంది. ఫలితంగా రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతూ పతకాలు సాధిస్తోంది.
మొదట రాష్ట్ర స్థాయిలో సత్తా చాటింది రిత్విక. ఆ తర్వాత జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పతకాలు సాధించింది. గతేడాది బెర్లిన్లో జరిగిన ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల ఛాంపియన్ షిప్లో దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించి టాప్-8వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇటీవల అహ్మదాబాద్లో జరిగిన 79వ సీనియర్ నేషనల్స్ పోటీల్లోనూ రజత పతకం గెలుచుకుంది. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 120కి పైగా మెడల్స్ సాధించిందీ స్విమ్మర్.
"నాలుగేళ్ల వయసులోనే మా అక్క స్మిమ్మింగ్ చేసేది. ఆమెతో పాటు వెళ్లి నేను ఈత నేర్చుకున్నాను. నిజామాబాద్లో జరిగిన డిస్ట్రిక్ మీట్స్లో పాల్గొని మెడల్స్ సాధించాను. ఆ ఉత్సాహంతో జాతీయ స్థాయి స్మిమ్మింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు పొందాను. ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్లో టాప్-8లో ఫైనలిస్ట్ను. ప్రపంచ యూనివర్సిటీ గేమ్స్లో సెలక్ట్ అయ్యాను. సీనియర్ నేషనల్స్లో స్వర్ణం సాధించాను. ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ క్రీడల్లో కూడా పసిడి పతకం సాధించాను." - రిత్విక, స్విమ్మర్
సూటిపోటి మాటలు కలచి వేసినా : అనుకున్నంత సులువుగా ఈ స్విమ్మర్ ప్రయాణం సాగలేదు. స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనే తొలి నాళ్లలో పతకాలే వచ్చేవి కావు. ఒకానొక సందర్భంలో స్మిమ్మింగ్నే వదిలేద్దామనే ఆలోచన వచ్చింది. వీటికి తోడు ఆడపిల్లకు ఈత అవసరమా? స్విమ్మింగ్తో ఏం సాధిస్తావు? అనే సూటిపోటి మాటలు మరింత కలచి వేసేవి. స్విమ్మింగ్ చేసే క్రమంలో గాయాలై కొన్ని రోజుల పాటు మంచానికే పరిమితం కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయినా ఏమాత్రం ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ముందుడుగు వేసింది.
రిత్విక ప్రతిభను గుర్తించిన స్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా 2024 నుంచి స్విమ్మింగ్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తోంది. అలాగే భువనేశ్వర్లోని కళింగ యూనివర్సిటీ డిగ్రీలో ఉచితంగా సీటు వచ్చింది. దీంతో ప్రారంభంలో విమర్శించిన వారి నుంచీ ప్రస్తుతం ప్రశంసలు అందుకుంటున్నట్లు చెబుతోంది రిత్విక.
ఒలింపిక్స్లో స్వర్ణం సాధించడమే లక్ష్యం : రిత్విక ప్రయాణంలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం కూడా ఎంతగానో ఉంది. ఈమె సొదరి రిషికకు కూడా స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టం. ఇద్దరికి స్విమ్మింగ్లో శిక్షణ ఇప్పించడం తల్లిదండ్రులకు కష్టంగా మారింది. రిత్వికకు స్విమ్మింగ్ చేయాలనే జిజ్ఞాస ఎక్కువగా ఉండటంతో రిషిక స్విమ్మింగ్ను వదిలి పెట్టి, చదువుపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఫలితంగా సోదరి త్యాగం, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంలో అనతి కాలంలోనే అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పతకాలు సాధించే స్థాయికి చేరుకుంది రిత్విక.
రిత్విక విజయాల పట్ల కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుమార్తెకు శిక్షణ ఇప్పించడానికి సొంతూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. దాతల సహకారంతో రిత్వికను ఈ స్థాయి వరకు తీసుకొచ్చినట్లు వివరిస్తున్నారు. స్విమ్మింగ్లో రాణించాలనే తపనతో ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందకెళ్తోంది రిత్విక. 2028 ఒలింపిక్స్లో బంగారు పతకం సాధనే లక్ష్యంగా నిరంతరం సాధన చేస్తోంది.
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