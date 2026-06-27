పక్కకు పడుకోబెట్టాలి - చైన్, ఉంగరాలు తీసేయాలి : పాము కరిస్తే చేయాల్సిందిదే!
కాలానుగుణ వ్యాధులతో పాటు పాములతో ప్రమాదం - కాటేసిన అరగంటలోపే చికిత్స అందించినట్లయితే ప్రాణహాని ఉండదని చెబుతున్న వైద్యులు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Published : June 27, 2026 at 2:34 PM IST
Snake Bite Precautions in Monsoon Season : వర్షాకాలం మొదలైంది. కాలానుగుణ వ్యాధులతో పాటు పాములతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇళ్ల పరిసరాలు, చేలలో సంచరించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అదే అడవుల్లో అయితే పాములు అత్యధికంగా సంచరిస్తుంటాయి. పాము కాటేసిన అరగంటలోపే చికిత్స అందించినట్లయితే ప్రాణహాని ఉండదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని రణదివేనగర్కు చెందిన ఆర్.సంజన ఈ నెల 24న సాయంత్రం మొహర్రం కోసం పూలు తెంపడానికి పాఠశాల సమీపంలోని చెట్ల వద్దకు వెళ్లింది. అక్కడ పూలు కోస్తుండగా ఆమెను పాటు కాటు వేసింది. రిమ్స్కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ గురువారం మృతి చెందింది.
- ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్ మండలం భట్టుపల్లి గ్రామానికి చెందిన బొమ్మెళ్ల సత్తయ్య (63) పాము కాటుకు గురై మృతి చెందాడు. జూన్ 22న రాత్రి వృద్ధుడు పడక గదిలో నేలపై పడుకొని నిద్రిస్తుండగా పాము కాటేసింది. కాగజ్నగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేర్పించగా, చికిత్స పొందుతూ 23న మృత్యువాత పడ్డారు.
- కాగజ్నగర్ మండలం భట్టుపల్లి పంచాయతీలోని లక్ష్మీనగర్లో నివాసం ఉంటున్న తిరుమల గురువారం కుళాయి వద్ద నీటిని పడుతుండగా పాము కాటేసింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం మంచిర్యాలకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె కోలుకుంటున్నట్లు సంబంధీకులు పేర్కొన్నారు.
''పాటు కాటుకు గురైన వ్యక్తి ధైర్యంగా ఉండాలి. బాధితులు ఆందోళనకు గురికావడంతో మరణాల రేటు పెరుగుతోంది. కాటు వేసిన గాయానికి పైభాగంలో తాడులో గట్టిగా కట్టాలి. కాటు వేసిన స్థలంలో రక్తాన్ని పీల్చడం, కత్తితో గాయం చేసి రక్తాన్ని తీయడం మంచిది కాదు. ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా బాధితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించాలి'' - డాక్టర్ శ్రీనివాస్
పొలాల్లో అప్రమత్తత అవసరం : పొలాల వెంట నడిచేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాదరక్షలు ధరించాలి. రాత్రి పూట అయితే తప్పకుండా టార్చిలైట్ను వెంట తీసుకువెళ్లడం మంచిది. చేతి కర్ర పట్టుకుని నేలపై శబ్దం చేసుకుంటూ వెళ్లాలి. మోటారు, స్టార్టర్ డబ్బాల్లో వెచ్చదనానికి పాములు సేద తీరుతుంటాయి. వాటిని పరిశీలించి జాగ్రత్తగా కర్రతో తెరవాలి. ఇంటి చుట్టూ వ్యర్థాలు, గడ్డి, కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా నిత్యం శుభ్రం చేసుకోవడం ఉత్తమం. వేసుకునే బూట్లలో, కుండీల్లో విష పురుగులు దాగి ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే మేలు :
- ఇంటి పరిసరాల్లో పొదలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- చిన్న పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేయకూడదు.
- రాత్రి వేళల్లో ఆరుబయట నిద్రించకపోవడం మేలు.
- పాముకాటుకు గురైన వ్యక్తిని ఆందోళనకు గురిచేయకుండా ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వాలి.
- వెంటనే 108 నంబరుకు సమాచారమివ్వాలి.
- కరిచిన వ్యక్తి ఒంటిపై వాచ్, చైన్, బెల్ట్, ఉంగరాల లాంటివి ఉంటే తీసేయాలి.
- పాము కరిచిన సమయం, పాము వివరాలను డాక్టర్కు తెలియజేయాలి.
- నాటు వైద్యం, పామును వెతకటంలో సమయాన్ని వృథా చేసుకోవద్దు.
- కాటు వేసిన భాగంగా బ్లేడుతో కోయటం, కట్టు వేయడం, శుభ్రం చేయటం, నోటితో విషం పీల్చడం లాంటివి చేయకూడదు.
- విషం వల్ల వాంతులు అయ్యేందుకు అవకాశముండగా, తిరిగి గొంతులోకి వెళ్లకుండా రోగిని హాస్పిటల్కు తరలించేటప్పుడు పక్కకు పడుకోబెట్టాలి.
ఈ పాములతో ప్రమాదమే : తాచు పాములు, కట్ల పాము, రక్త పింజర, రంపపు పొలుసుల పింజర వంటి సర్పజాతుల కారణంగా ఎక్కువగా మరణాలు జరుగుతున్నాయి. బాధితుల్లో అధిక శాతం మంది రైతులు, చిన్నారులే ఉంటున్నారు. పాముకాటుగు గురైన అనంతరం సరిగ్గా స్పందించకపోవడం, నాటు వైద్యులను ఆశ్రయించడం, సరైన చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడమే ఇందుకు ముఖ్య కారణం.
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