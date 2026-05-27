మీరు వాడే వాటర్​ ఫిల్టర్​ WHO విడుదల చేసిన జాబితాలో ఉందా? - ఇలా చెక్​ చేసుకోండి

కచ్చితమైన పరీక్షలతో డబ్ల్యుహెచ్‌వో నివేదిక విడుదల - నాణ్యత లేని వాటితో రోగాల ముప్పు - నాలుగు రౌండ్లలో పరీక్షించిన 51 ఉత్పత్తుల వివరాలు అందుబాటులో

Risk of Using Poor Quality Water Filters (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 12:43 PM IST

Risk of Using Poor Quality Water Filters : చాలా మంది మార్కెట్​లో దొరికే ఏదో ఒక వాటర్​ ఫిల్టర్​ వాడుతుంటారు. ఇవి ఎంత వరకు సురక్షితం? నీళ్లలోని ప్రమాదకర వైరస్​లు, బ్యాక్టీరియాలను ఇవి నిజంగా తొలగిస్తున్నాయా లేదా నిజంగా అనుమానమే. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్​వో) ఇంటర్నేషనల్​ స్కీం టు ఎవాల్యుయేట్​ హౌస్​హోల్ట్​ వాటర్​ ట్రీట్​మెంట్​ టెక్నాలజీస్​ పేరుతో కఠిన పరీక్షల ద్వారా నాణ్యమైన ఫిల్టర్ల లిస్ట్​ను సిద్ధం చేసి తన అధికారిక వెబ్​సైట్​లో పొందుపర్చింది. మొత్తం నాలుగు రౌండ్లలో పరీక్షించిన 51 ఉత్పత్తుల వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్​లో ఉన్న ప్రధాన కంపెనీల ఉత్పత్తులను మాత్రం ఈ జాబితాలోకి తీసుకోలేదు. కేవలం అత్యవసర సమయంలో, బస్తీలు, గ్రామాల్లో పేదలు, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలు వాడే చిన్న చిన్న ఫిల్టర్లపైన ఈ పరీక్షలు చేసింది.

ఏడాదికి 20 వేల డయోరియా కేసులు : ప్రస్తుతం చాలామంది అపరిశుభ్ర నీటిని తాగడంతో రోగాలు బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో సంవత్సరానికి 20 వేల వరకు డయోరియా కేసులు నమోదు అవుతుంటాయి. పరిశుభ్రత లేనీ నీళ్లే దీనికి కారణం అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అల్పాదాయ వర్గాల ప్రజలు వాడే వాటర్​ ఫిల్టర్లను, ప్యూరిఫైయర్ల పనితీరును శాస్త్రీయంగా డబ్ల్యూహెచ్​వో పరీక్షించింది. ఇందుకు మెంబ్రేన్​ ఫిల్ట్రేషన్​, యూవీ క్రిమి సంహారక, సిరామిక్​ ఫిల్ట్రేషన్​, సోలార్​ క్రిమిసంహారక, రసాయన క్రిమి సంహారక, ఫ్లోక్యులేషన్​ క్రిమిసంహారక అనే ఆరు రకాల టెక్నాలజీలను ఎంచుకుంది. అందులో ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా 99 శాతం, వైరస్​లు 99.9 శాతం, ప్రోటోజావా 99 శాతం ఫిల్టర్​ చేసిన వాటికే రేటింగ్​ ఇచ్చారు. మిగిలిన వాటిని నాణ్యత లేనివిగా తిరస్కరించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.

మీ ఫిల్టర్​కి ఐఎస్​ఐ మార్కు ఉందా? : ఐఎస్​ఐ మార్కు మాదిరి ఫిల్టర్​ నాణ్యమైనదా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే డబ్ల్యుహెచ్​వో జాబితాలో ఉంటే మంచి ఫిల్టర్​ కిందే లిక్కజేస్తారు. ఇందుకు తయారీ దారులు స్వచ్ఛందంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తక్కువ ధరలో, పేదలు కొనగలిగే మార్కెట్​లో ఉన్న ఉత్పత్తులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. డబ్ల్యూహెచ్​వో గుర్తించిన ల్యాబ్​లో వీటిని పరీక్షిస్తారు. నీటిలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్​, ప్రోటోజోవాను కలిపి తర్వాత దానికి సంబంధిత ఫిల్టర్​ ఎంత శాతం వాటిని తొలగిస్తుందో చూస్తారు. ఇంటర్నేషనల్​ అడ్వైజరీ కమిటీ సమీక్షించిన తర్వాతే ఫలితాలు, స్టార్​ రేటింగ్​ విడుదల చేస్తారు. ఈ నివేదికలో పేర్కొన్న ఉత్పత్తులు ఎల్లప్పుడూ అదే తీరుగా పనిచేస్తాయని హామీ ఇవ్వలేమని డబ్ల్యుహెచ్​వో స్పష్టం చేసింది.

సర్వీసింగ్​ చేయకపోతే వ్యాధుల ముప్పు : అదే విధంగా జాబితాలోని లేని ఉత్పత్తులు నాణ్యత లేనివిగా చెప్పలేమని, అవి ఇంకా పరీక్షకు రాకపోయి ఉండవచ్చునని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఫిల్టర్​ ఎంత మంచిదైనా సర్వీసింగ్​ చేయకపోతే వ్యాధుల ముప్పు తప్పదని హెచ్చరించింది. ఎండాకాలంలో ప్రతి ఇంట్లో ఫిల్టర్​ను తరచూ చెక్​ చేసుకొని వినియోగించాలని సూచించింది. రంగు, రుచి, వాసన లాంటివి కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని, ఈ జాబితాను ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​ చేస్తామని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వివరించింది.

ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి : ఇళ్లలో తాగునీటిని శుద్ధి చేయడానికి ఆర్వో, యూవీ, యూఎఫ్​ పద్ధతులు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. నీటిలోని మలినాలు, రసాయనాలు, బ్యాక్టీరియాను తొలగించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంతో ఇవన్నీ సహాయపడతాయి. ఇంటికి వాటర్​ ఫిల్టర్​ను ఎంచుకునేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మీ ఇంట్లోకి వచ్చే నీరు బోరు నీరు అయితే ఖనిజాలు, లవణాలు అధికంగా ఉంటాయి. దీనికైతే ఆర్వో ప్యూరిఫైయర్లు ఉత్తమం. ఒకవేళ నది నీరైతే యూవీ లేదా యూఎఫ్​ ఫిల్టర్లు సరిపోతాయి. తాగే నీటిలో టీడీఎస్​ విలువ 50-500 మధ్యలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. కార్బన్ ఫిల్టర్​, సెడిమెంట్​ ఫిల్టర్​, ఆర్వో మెంబ్రేన్​ వంటి బహుళ దశలు ఉన్న ఫిల్టర్లు నీటిలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లు భారీ లోహాలను పూర్తిగా తొలగిస్తాయి.

