మీరు వాడే వాటర్ ఫిల్టర్ WHO విడుదల చేసిన జాబితాలో ఉందా? - ఇలా చెక్ చేసుకోండి
కచ్చితమైన పరీక్షలతో డబ్ల్యుహెచ్వో నివేదిక విడుదల - నాణ్యత లేని వాటితో రోగాల ముప్పు - నాలుగు రౌండ్లలో పరీక్షించిన 51 ఉత్పత్తుల వివరాలు అందుబాటులో
Published : May 27, 2026 at 12:43 PM IST
Risk of Using Poor Quality Water Filters : చాలా మంది మార్కెట్లో దొరికే ఏదో ఒక వాటర్ ఫిల్టర్ వాడుతుంటారు. ఇవి ఎంత వరకు సురక్షితం? నీళ్లలోని ప్రమాదకర వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలను ఇవి నిజంగా తొలగిస్తున్నాయా లేదా నిజంగా అనుమానమే. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ఇంటర్నేషనల్ స్కీం టు ఎవాల్యుయేట్ హౌస్హోల్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నాలజీస్ పేరుతో కఠిన పరీక్షల ద్వారా నాణ్యమైన ఫిల్టర్ల లిస్ట్ను సిద్ధం చేసి తన అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందుపర్చింది. మొత్తం నాలుగు రౌండ్లలో పరీక్షించిన 51 ఉత్పత్తుల వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న ప్రధాన కంపెనీల ఉత్పత్తులను మాత్రం ఈ జాబితాలోకి తీసుకోలేదు. కేవలం అత్యవసర సమయంలో, బస్తీలు, గ్రామాల్లో పేదలు, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలు వాడే చిన్న చిన్న ఫిల్టర్లపైన ఈ పరీక్షలు చేసింది.
ఏడాదికి 20 వేల డయోరియా కేసులు : ప్రస్తుతం చాలామంది అపరిశుభ్ర నీటిని తాగడంతో రోగాలు బారిన పడి మరణిస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సంవత్సరానికి 20 వేల వరకు డయోరియా కేసులు నమోదు అవుతుంటాయి. పరిశుభ్రత లేనీ నీళ్లే దీనికి కారణం అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అల్పాదాయ వర్గాల ప్రజలు వాడే వాటర్ ఫిల్టర్లను, ప్యూరిఫైయర్ల పనితీరును శాస్త్రీయంగా డబ్ల్యూహెచ్వో పరీక్షించింది. ఇందుకు మెంబ్రేన్ ఫిల్ట్రేషన్, యూవీ క్రిమి సంహారక, సిరామిక్ ఫిల్ట్రేషన్, సోలార్ క్రిమిసంహారక, రసాయన క్రిమి సంహారక, ఫ్లోక్యులేషన్ క్రిమిసంహారక అనే ఆరు రకాల టెక్నాలజీలను ఎంచుకుంది. అందులో ప్రధానంగా బ్యాక్టీరియా 99 శాతం, వైరస్లు 99.9 శాతం, ప్రోటోజావా 99 శాతం ఫిల్టర్ చేసిన వాటికే రేటింగ్ ఇచ్చారు. మిగిలిన వాటిని నాణ్యత లేనివిగా తిరస్కరించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
మీ ఫిల్టర్కి ఐఎస్ఐ మార్కు ఉందా? : ఐఎస్ఐ మార్కు మాదిరి ఫిల్టర్ నాణ్యమైనదా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే డబ్ల్యుహెచ్వో జాబితాలో ఉంటే మంచి ఫిల్టర్ కిందే లిక్కజేస్తారు. ఇందుకు తయారీ దారులు స్వచ్ఛందంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తక్కువ ధరలో, పేదలు కొనగలిగే మార్కెట్లో ఉన్న ఉత్పత్తులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. డబ్ల్యూహెచ్వో గుర్తించిన ల్యాబ్లో వీటిని పరీక్షిస్తారు. నీటిలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ప్రోటోజోవాను కలిపి తర్వాత దానికి సంబంధిత ఫిల్టర్ ఎంత శాతం వాటిని తొలగిస్తుందో చూస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమీక్షించిన తర్వాతే ఫలితాలు, స్టార్ రేటింగ్ విడుదల చేస్తారు. ఈ నివేదికలో పేర్కొన్న ఉత్పత్తులు ఎల్లప్పుడూ అదే తీరుగా పనిచేస్తాయని హామీ ఇవ్వలేమని డబ్ల్యుహెచ్వో స్పష్టం చేసింది.
సర్వీసింగ్ చేయకపోతే వ్యాధుల ముప్పు : అదే విధంగా జాబితాలోని లేని ఉత్పత్తులు నాణ్యత లేనివిగా చెప్పలేమని, అవి ఇంకా పరీక్షకు రాకపోయి ఉండవచ్చునని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఫిల్టర్ ఎంత మంచిదైనా సర్వీసింగ్ చేయకపోతే వ్యాధుల ముప్పు తప్పదని హెచ్చరించింది. ఎండాకాలంలో ప్రతి ఇంట్లో ఫిల్టర్ను తరచూ చెక్ చేసుకొని వినియోగించాలని సూచించింది. రంగు, రుచి, వాసన లాంటివి కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని, ఈ జాబితాను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తామని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వివరించింది.
ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి : ఇళ్లలో తాగునీటిని శుద్ధి చేయడానికి ఆర్వో, యూవీ, యూఎఫ్ పద్ధతులు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. నీటిలోని మలినాలు, రసాయనాలు, బ్యాక్టీరియాను తొలగించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంతో ఇవన్నీ సహాయపడతాయి. ఇంటికి వాటర్ ఫిల్టర్ను ఎంచుకునేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మీ ఇంట్లోకి వచ్చే నీరు బోరు నీరు అయితే ఖనిజాలు, లవణాలు అధికంగా ఉంటాయి. దీనికైతే ఆర్వో ప్యూరిఫైయర్లు ఉత్తమం. ఒకవేళ నది నీరైతే యూవీ లేదా యూఎఫ్ ఫిల్టర్లు సరిపోతాయి. తాగే నీటిలో టీడీఎస్ విలువ 50-500 మధ్యలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. కార్బన్ ఫిల్టర్, సెడిమెంట్ ఫిల్టర్, ఆర్వో మెంబ్రేన్ వంటి బహుళ దశలు ఉన్న ఫిల్టర్లు నీటిలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు భారీ లోహాలను పూర్తిగా తొలగిస్తాయి.
