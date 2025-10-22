ETV Bharat / state

శీతాకాలంలో పొగమంచు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు

రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - చాలా చోట్ల అర్ధరాత్రి నుంచి కమ్ముకుంటున్న పొగమంచు - వృద్ధులు, పిల్లలు శ్వాస సంబంధ వ్యాధులకు గురయ్యే ప్రమాదం

Precautions In Winter Season
Precautions In Winter Season (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 12:36 PM IST

Precautions In Winter Season : వర్షాకాలం ముగిసి శీతాకాలం వస్తోంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని పలు​ జిల్లాలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. అర్ధరాత్రి నుంచి రహదారులపై పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది. సూర్యుడు ఉదయించినా వాహన చోదకులు రహదారులపై లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. ఈ చలి కారణంగా ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే వృద్దులు, ఆస్తమా బాధితులు, పిల్లలు శ్వాస సంబంధ వ్యాధులకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.

పొగమంచుకు కారణాలివి : వాతావరణం అధికంగా చల్లబడ్డప్పుడు దుమ్ము రేణువులపై గాలిలోని తేమ చేరి సాంద్రీకరణ చెంది పొగమంచుగా ఏర్పడుతుంది. ఈ కణాలు అధిక సంఖ్యలో ఒకే చోటులో ఉండటంతో కొంతదూరంలో ఉన్న వస్తువులు, స్థలాలు, వాహనాలు సైతం కనిపించవు.

వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఇవీ :

  • చల్లని వాతావణం కారణంగా ఆస్తమా వ్యాధిగ్రస్తులకు ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్​ఫెక్షన్​ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో చాలా త్వరగా వారికి జలుబు సోకుతుంది.
  • వాతావరణ మార్పు వల్ల సాధారణ వ్యక్తులకు గొంతునొప్పి, జలుబు, తుమ్మలు వస్తాయి. శీతాకాలంలో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • వృద్ధులు, పిల్లలకు జలుబు, గొంతునొప్పితో పాటు పిల్లికూతలు రావచ్చు.
  • చల్లదనం వల్ల చర్మం పొడిపారుతుంది.
  • చర్మ వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం లేకపోలేదు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • చిన్న పిల్లలు వెచ్చగా ఉండటానికి స్వెట్టర్లు వేసి, వారి చెవులకు టోపీ పెట్టాలి. కాళ్లకు, చేతులకు సాక్స్, గ్లోవ్స్ పెట్టాలి.
  • పాలు తాగే చిన్నారులను తల్లి పొత్తిళ్లలో పడుకోబెడితే వెచ్చదనం లభిస్తుంది.
  • ఉదయం నీరెండలో కొద్దిసేపు ఉంచితే జలుబు, శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
  • వృద్ధులు, పిల్లలు, ఆస్తమా బాధితులు తెల్లవారు జామున ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉంటే మేలు.
  • బయటకు వెళ్తే స్వెట్టర్ లేదా రగ్గు కప్పుకుని, చెవులకు రుమాలు చుట్టుకుంటే రక్షణ లభిస్తుంది.
  • వాహనాలపై ప్రయాణించాల్సి వస్తే లైట్లు వేసుకుని తక్కువ వేగంతో వెళ్లాలి.

60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో : దీర్ఘకాలిక వ్యధులు, శ్వాసకోస సంబంధిత వ్యాధుల ఉన్న వారు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో రక్తనాళాలు కుచించుకు పోవడంతో పాటు రక్తం గడ్డకట్టే సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా వస్తాయి. శీతాకాలంలో డార్క్ కలర్ దుస్తులు ధరించాలి. శరీరం వెచ్చగా ఉండేందుకు స్వెట్టర్లు, గ్లోవ్స్ వంటివి వేసుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చిన సందర్భాల్లో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

దుమ్ము, ధూళితో అస్వస్థత : పొగ మంచుతో అందులోని దుమ్ముధూళి కణాలు శ్వాస ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లడం వల్ల అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని రిమ్స్ ఛాతి వైద్య నిపుణులు, డాక్టర్ సందీప్​ జాదవ్ అన్నారు. సాయంత్రం, రాత్రుల్లో, తెల్లవారుజామున ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉంటే మంచిదని సూచించారు. ఆస్తమా బాధితుల, పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు.

"పొగ మంచుతో అందులోని దుమ్ముధూళి కణాల కారణంగా శ్వాస ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెలుతుంది. దీంతో అస్వస్థతకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. సాయంత్రం, రాత్రుల్లో, తెల్లవారుజామున ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండటం ఎంతో మంచిది. ముఖ్యంగా ఆస్తమా బాధితులు, పిల్లలపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది." - డాక్టర్ సందీప్ జాదవ్, ఛాతి వైద్య నిపుణులు, రిమ్స్

PRECAUTIONS IN WINTER SEASON
పొగమంచుతో అనారోగ్య సమస్యలు
FOG IN TELANGANA
PRECAUTIONS FOR CHILDREN IN WINTER
WINTER EFFECT IN TELANGANA

