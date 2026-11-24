ఆర్భాటాలు వద్దు పొదుపే ముద్దు ! - పెళ్లి వేడుకల ఖర్చుతో కుదేలవుతున్న కుటుంబాలు
Over Spending On Celebrations : పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల్లో హంగూఆర్భాటాలతో చేయడం పరిపాటిగా మారింది. అప్పులు చేసి ఇబ్బందులు పడేకంటే అట్టహాసాలకు దూరంగా ఉండాలని, పొదుపే ఉత్తమ మార్గమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 4:40 PM IST
వేడుక ఏదైనా భారీగా షాపింగ్ చేయాల్సిందే, ఫంక్షన్ హాల్ దద్దరిల్లాల్సిందే, డీజేలు మోగాల్సిందే. ఆ వెనుకింటి వెంకట్రావు కన్నా గ్రాండ్గా చేయాల్సిందే, పక్కింటి సుబ్బారావు మన వేడుక చూసి కుళ్లుకోవాల్సిందే. ! ఇదీ నేడు ఫంక్షన్లు చేస్తున్నవారి ఆలోచనా తీరు.
పేద, మిడిల్ క్లాస్లపై ఆర్థిక భారం
వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి ప్రాంతంలో, ఒక రైతు తన కుమార్తె వివాహం కోసం రూ. 2 లక్షల అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ ఆర్థిక భారాన్ని తట్టుకోలేక ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలోని ఒక గ్రామంలో, తన పెద్ద కుమార్తె నిశ్చితార్థం, వివాహ ఖర్చులకు డబ్బు లేకపోవడంతో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అదే జిల్లాలోని కొల్చారం మండలంలో రైతు దంపతులు తమ కుమార్తెల వివాహాల కోసం రూ. 5 లక్షల అప్పు చేశారు. ఈ క్రమంలో వారు ఆత్మహత్యాయత్నం చేయగా, భర్త మరణించగా, భార్య ప్రాణాపాయం నుంచి బయట పడ్డారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో తన కుమార్తె వివాహం కోసం అప్పు దొరకకపోవడంతో పెళ్లి జరగడానికి కొన్ని గంటల ముందు ఒక తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
ఆర్భాటాలు లేని వివాహాలకు ఉదాహరణలు
- ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీకాంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి శేషాద్రి రెడ్డిల వివాహాలు కేవలం వారి కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేవలం రూ.వేయితో జరిగింది.
- విశాఖపట్నం డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కమిషనర్గా పని చేసిన ఐఏఎస్ అధికారి బసంత్ కుమార్, తన కుమార్తె, కుమారుల వివాహాలను ఎటువంటి ఆర్భాటాలు, అలంకరణలు, బహుమతులు లేకుండా చాలా సింపుల్గా నిర్వహించారు. ఈ రెండు వివాహాలకు కలిపి మొత్తం రూ.52,000 మాత్రమే ఖర్చయింది.
- మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సలోని సిదానా, ఆశిష్ వశిష్ఠ్ల వివాహం రూ.500 ఖర్చు అయింది. ఛత్తీస్గఢ్లో ఐఏఎస్ అధికారి యువరాజ్ మర్మత్, ఐపీఎస్ అధికారి మౌనికల వివాహం రూ.2,000లతో పూర్తయింది.
ఫంక్షన్ హాల్కే 20 శాతం ఖర్చు
సాధారణంగా వివాహ బడ్జెట్లో సుమారు 20 శాతం కేవలం ఫంక్షన్ హాల్కే ఖర్చవుతుంది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కమ్యూనిటీ హాల్లు, పాఠశాల మైదానాలు లేదా ఇతర బహిరంగ ప్రదేశాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
కలిపి చేస్తే ఖర్చు మిగులు
వివాహాలు, రిసెప్షన్ల ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ఇరు కుటుంబాలు పరస్పర అంగీకారంతో రిసెప్షన్లను ఒకే వేదిక వద్ద నిర్వహించుకోవచ్చు. అలాగే, పగటిపూట వేడుకలను జరుపుకోవడం ద్వారా కూడా ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు.
బంగారం డిమాండ్
వివాహాల్లో బంగారు ఆభరణాలను చేర్చడం ఒక సంప్రదాయం. అయితే అధిక డిమాండ్లకు లొంగిపోకుండా అవసరమైన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
తినేది తక్కువ - వృథా ఎక్కువ
మెనూలో ఆయా కాలాల్లో లభించే కూరగాయలను చేర్చాలి. విందులో అతిగా వంటకాలు చేర్చడం వల్ల ప్లేట్ నిండుగా వడ్డించుకుని రుచి చూసి వదిలేయడంతో ఆహారం వృథా అవుతోంది. ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లకు బదులుగా స్టీల్ గ్లాసులు, ప్లేట్లను ఉపయోగించి ఆదా చేయవచ్చు.
అతిగా అలంకరణలు
వివాహ ఆహ్వాన పత్రికల ధరలతో పాటు పంపిణీ చేసే ఖర్చు కూడా ఎక్కువే. ఫోటోలు, వీడియోల కోసం అతిగా అలంకరణ పెరిగిపోయింది. బాణసంచా, స్మోక్ ఎఫెక్ట్స్, పల్లకీలు, భారీ ఊరేగింపులు వంటివి అవసరానికి మించి వాడుతున్నారు. వధూవరుల దుస్తుల కోసం మొత్తం ఖర్చులో సుమారు 20 శాతం వెచ్చిస్తున్నారు. వివాహం తర్వాత వీటిని మళ్లీ ఎప్పటికీ ధరించరు.
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