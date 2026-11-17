లంచం లేనిదే పోలీస్ స్టేషన్లో పని కాదు!
police officers Taking bribes From People : పోలీస్ శాఖలో అవినీతి పెరిగిపోతోంది. ఎన్నిసార్లు ఏసీబీ దాడులు జరిగినా లంచావతారులు తమ నైజం మార్చుకోవడం లేదు. ఫలితంగా పోలీసుల ప్రతిష్ఠ మసకబారుతోంది.
Published : November 17, 2026 at 6:20 PM IST
పోలీస్ శాఖలో అవినీతి గురించి అంతా బాహటంగానే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఏసీబీ దాడులు పెంచి ఎందరో అధికారులను పట్టుకున్నారు. అయినప్పటికీ పోలీస్ శాఖలో లంచాల గోల ఆగడం లేదు. లంచాలు తీసుకోవడం వారిలో చాలామందికి ఓ వ్యసనంగా మారింది. ఎఫ్ఐఆర్ రాసేందుకు లంచం, కేసును దర్యాప్తు చేసేందుకు లంచం ఇలా సామాన్యుల దగ్గర నుంచి ఎంతోకొంత లాగుతూనే ఉన్నారు. ఇక కొంతమంది పోలీసులు రాజకీయ నాయకులకు తొత్తులుగా మారుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బయటపడుతున్న కేసులు కొంతే!
ప్రధానంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఈ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. జిల్లా కేంద్రాల్లో ఏవైనా సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు నిర్వహించాలంటే పోలీసులు అనుమతి ఉండాలి. దానికోసమని వెళ్తే కానిస్టేబుళ్ల నుంచి స్టేషన్ అధికారుల వరకు కొంతమొత్తమైన గుంజుతున్నారు. ఇదంతా తెలిసినా పోలీసులపై భయంతో ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఎవరూ బయటకు రావట్లేదు. దీంతో ఇలాంటి కేసులు తక్కువగా బయటపడుతున్నాయి.
ఉదాహరణలు ఇవే!
- సిద్దిపేటలోని పోలీసు కమిషనరేట్ పరిధిలో పైరవీల ద్వారా కొందరు పోలీసు అధికారులు వస్తున్నారు. వీరంతా అధికంగా వసూళ్లపైనే దృష్టి పెడుతున్నారని సమాచారం. ఈ అధికారులంతా పోస్టింగ్కు సహకారం చేసిన నాయకులకే సపోర్ట్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
- సిద్దిపేట జిల్లాలోని గజ్వేల్ డివిజన్లో ఉన్న ఓ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసేందుకు ఓ అధికారి నగదు అడిగినట్లు విమర్శలున్నాయి. ఈ విషయంపై బాధితులు ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించిన తరువాతే కేసు నమోదు చేస్తున్నారు. కానీ నిర్దేశించిన సెక్షన్లు కాకుండా నామమాత్రపు సెక్షన్లు పెట్టి కేసు రికార్డు చేశారు.
యజమానులతో కుమ్మకై
పటాన్చెరు నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్న ఓ పోలీసు స్టేషన్ అక్కడి పరిశ్రమల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా యజమానులతో కుమ్మక్కయి కేసులు నమోదు చేయడంలేదని తెలుస్తోంది. ఇదే ఠాణా పరిధిలో ఓ భారీ పరిశ్రమలో ప్రమాదం జరిగింది. దాని తర్వాత పరిశ్రమ యజమాని పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ఆఫీసర్తో దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు చర్చించారని సమాచారం. గత నెలలో ఓ ఇనుప వస్తువుల తయారీ పరిశ్రమలో ప్రమాదం జరిగితే దానిని బయటపడకుండా చేశారనే విమర్శలున్నాయి. ఈ విధంగా పోలీసులు యాజమానుల దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత తీసుకుంటున్నారని పలువుకు ఆరోపించారు.
నిఘా విభాగం నివేదిక సిద్ధం
తరచుగా జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలను పోలీసు ఉన్నతాధికారులు దృష్టిలోకి తీసుకుని అప్రమత్తమయ్యారు. అధికారుల సాయంతో క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న అవినీతి, అక్రమాలకు సంబంధించిన కేసులను సేకరించి నివేదికలు తయారు చేస్తున్నారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఈ నివేదికలను సమర్పిస్తున్నారు. నిఘావర్గాలు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాయి. లంచాలు తీసుకుంటున్న పోలీసులపై సమగ్రంగా నివేదికలు రూపొందిస్తున్నాయి.
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