సొంత వాహనాలవైపే మొగ్గు - ప్రయాణాల కోసం నెలకు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో తెలుసా?

ఆటోలు, ట్యాక్సీల్లో 12 శాతం మంది ప్రయాణం - తప్పని పరిస్థితుల్లో సొంత వాహనాలతో జేబులకు చిల్లు - కుటుంబ ఆదాయంలో రోజువారీ ప్రయాణానికే ఎక్కువ ఖర్చు

Rising Personal Vehicle Travel
Rising Personal Vehicle Travel
Published : March 16, 2026 at 12:55 PM IST

Increasing Personal Vehicle Travels : హైదరాబాద్‌లో సగటు కుటుంబ ఆదాయం రూ.33,894గా ఉంది. ఇందులో ఒక వ్యక్తి కేవలం ప్రయాణాల కోసమే నెలకు రూ.1,500 నుంచి రూ.2000 వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. నగరంలో ప్రజా రవాణా పూర్తి స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల కుటుంబ ఆదాయంలో గణనీయమైన భాగం రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులకే ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. సగటున కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు. కానీ వీరిలో కేవలం 40.1 శాతం మాత్రమే సంపాదిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ మెట్రోపాలిటన్​ ఏరియాలో 2050 సమగ్ర మొబిలిటీ ప్లాన్​లో భాగంగా 'లీ అసోసియేట్స్'​ నిర్వహించిన సర్వేలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

హైదరాబాద్​లోని నివాసాలు, రహదారులు, మెట్రో స్టేషన్లు, బస్సు ప్రయాణికులు, ఎంఎంటీఎస్​ ప్రయాణికుల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించిన ఓ విస్తృత క్షేత్రస్థాయి సర్వే ఆధారంగా ఈ నివేదిక రూపొందించారు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా సమగ్ర మొబిలిటీ ప్లాన్​ ముసాయిదా పత్రాన్ని సమీక్షించడానికి ఇటీవల కార్యశాల నిర్వహించారు.

64 శాతం వ్యక్తిగత వాహనాలే : ఉదయం రద్దీ సమయాల్లో 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్యలో కేవలం 24 శాతం మంది ప్రయాణికులు మాత్రమే బస్సులు, మెట్రో లేదా ఎంఎంటీఎస్​ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇక మరో 12 శాతం మంది ఆటో- టాక్సీలపై ఆధారపడుతున్నారు. మిగత 64 శాతం మంది ప్రయాణికులు బైకులు, కార్ల వంటి తమ సొంత వ్యక్తిగత వాహనాలను ఉపయోగించి ప్రయాణిస్తున్నారు. బస్సుల్లో విపరీతమైన రద్దీ కారణంగా ప్రయాణికులు తరచుగా డోర్​ల వద్ద వేలాడుతూ ప్రమాదకర రీతిలో ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇక మెట్రో విషయానికొస్తే ట్రైన్​లో అడుగు పెట్టడానికి తగినంత స్థలం కూడా దొరకడం లేదు. మరోవైపు ఎంఎంటీఎస్​ సేవలకు వచ్చే ఆదరణ అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ప్రయాణ వేళలకు ట్రైన్లు రాకపోవడమే.

వాహనాల సంఖ్యలో పెరుగుదల :

  • ఆగస్టు 31, 2024 నాటికి హైదరాబాద్‌లో మొత్తం వాహనాల సంఖ్య 92.13 లక్షలకు చేరుకుంది. ఈ వాహనాల సంఖ్యలో 16.15 లక్షల కార్లు, 67.58 లక్షల ద్విచక్ర వాహనాలు ఉన్నాయి. అయితే మొత్తం వాహనాల సంఖ్య ఎప్పుడో కోటిని దాటేసింది.
  • సగటున ప్రతిరోజూ 1,219 కొత్త వాహనాలు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య 1,500కి పైగా పెరిగింది.
  • 2024 నాటికి నగర అంతర్గత ప్రయాణాల డిమాండ్ రోజుకు 1.53 కోట్ల ప్రయాణాలకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
  • నగరంలోకి ప్రవేశించే, బయటకు వెళ్లే వాహనాల సంఖ్య 3,56,000గా ఉంది. వీటిలో 2,85,000 ప్రయాణికుల వాహనాలు కాగా, 71 వేల గూడ్స్​ రవాణా వాహనాలు ఉన్నాయి.
  • ప్రజా రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించడానికి మాస్టర్ ప్లాన్‌లో రూపొందించిన వ్యూహాలను అమలు చేయడానికి సగటున ఏడాదికి రూ.15 వేల కోట్ల ఖర్చు అవసరముంటుంది.

సొంత వాహనాలు పెరగడానికి కారణం ఇదేనా! : ప్రస్తుతం మారుతున్న పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా వాహనాల వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఒకే కుటుంబంలో రెండు లేదా మూడు ద్విచక్ర వాహనాలతో పాటు ఒక కారు కూడా ఉండటం సాధారణమైపోయింది. స్థానిక వాహనాల సంఖ్యను పరిశీలిస్తే సగటున ప్రతి పది మందికి ఒక వాహనం చొప్పున ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ వినియోగం ఇంతగా పెరగడానికి ఒక ప్రధాన కారణం కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు. ఆ సమయంలో చాలా మంది ప్రజలు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థల కంటే వ్యక్తిగత వాహనాలకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దాని ఫలితమే ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం.

