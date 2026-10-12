ఎల్నినో ప్రభావంతో పట్టు కొరత - 40 వేల మంది జీవనం ప్రభావితం
El Nino Effect Silk Price Hike చీరల తయారీకి అవసరమైన పట్టు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో పట్టు ధర కిలోగ్రాముకు సుమారు రూ. 1,000 పెరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:19 PM IST
El Nino Effect Silk Price Hike : చీరల తయారీకి అవసరమైన పట్టు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో పట్టు ధర కిలోగ్రాముకు సుమారు రూ. 1,000 పెరిగింది. ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలోని హిందూపురం, కర్ణాటకలో పట్టుగూళ్ల ఉత్పత్తి బాగా తగ్గింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా పట్టు పురుగులు చనిపోతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఎగుమతి ఎక్కువ ఉండటంతో ధరలు పెరగడానికి కారణమనే అభిప్రాయాన్ని వ్యాపారులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చేతినిండా పని దొరకని పరిస్థితి : బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాల, పేరాల, ఈపూరుపాలెం, పందిళ్లపల్లి, వేటపాలెం, దేశాయిపేట, ఆమోదగిరిపట్నం, జాండ్రపేట, వలపర్ల, భట్టిప్రోలు, కనగాల తదితర ప్రాంతాల్లో చేనేత కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సుమారు 8 వేల వరకు మగ్గాలు ఉన్నాయి. వీటిపై ఆధారపడి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 40 వేల మంది జీవిస్తున్నారు. అయిదు చీరల తయారీకి పట్టు 1200 గ్రాముల వరకు పడుతుంది. మూడు నెలల కిందట కిలో ధర రూ.8000 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.9000కు చేరింది. ఒక్కో చీర తయారీపై అదనంగా రూ.300 నుంచి రూ.500కు వరకు పెట్టుబడి పెరిగింది. ఆ మేరకు మార్కెట్లో ధర రావడం లేదని ఉత్పత్తిదారులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాన్ని పోగొట్టుకోలేక అందినకాడికి విక్రయిస్తున్నామని అంటున్నారు. ఫలితంగా కార్మికులకు చేతినిండా పని దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.
సిల్క్ డిపో ఏర్పాటు చేయాలి : జిల్లాలో రోజుకు మూడు వేలకు పైగా చీరలు తయారవుతున్నాయి. ఒక్కో చీరకు 240 గ్రాముల పట్టు కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే రోజుకు 720 కిలోలు అవసరం. ఈ ప్రకారం నెలకు సుమారు 22 వేల కిలోల పట్టు జిల్లాలో వినియోగిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పట్నుంచో సిల్క్ డిపో ఏర్పాటు చేయాలని కార్మికులు, వ్యాపారులు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఆ దిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టడం లేదు. డిపో ఇక్కడ ఉంటే ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆ వ్యత్యాసాన్ని ప్రభుత్వమే భరించి వ్యాపారులు, కార్మికులకు రాయితీ ఇస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.