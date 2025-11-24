అంచనాలకు మించి పెరుగుతున్న సముద్ర మట్టం - 35 కోట్ల మందిపై ప్రభావం
ఏడాదికి 3.2 మిల్లీమీటర్ల మేర పెరుగుతున్న సముద్రమట్టం - ఈ శతాబ్దం చివరికి 0.62 నుంచి 0.87 మీటర్ల వరకూ- తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే 0.87 మీటర్ల నుంచి 1.12 మీటర్లకు పెరిగే ఛాన్స్
Sea Level Rising Reason : గ్రీన్హౌస్ వాయువుల ప్రభావం, ఉష్టోగ్రతల పెరుగుదల వల్ల మంచు పలకలు కరిగి సముద్రంలో నీరు పెరగడంతో సముద్ర మట్టం పెరుగుతోంది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఏడాదికి 1.8 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున గ్లోబల్ మీన్ సీ లెవెల్ (జీఎంఎస్ఎల్) పెరుగుతోందని అంచనా. కానీ వాస్తవ పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఉపగ్రహాల పరిశీలన ప్రకారం కొన్ని దశాబ్దాలుగా సముద్రమట్టం ఏడాదికి 3.2 మిల్లీమీటర్ల మేర పెరుగుతోంది అని భారత జాతీయ మహాసముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం (ఇన్కాయిస్) స్పష్టం చేసింది.
ఇన్కాయిస్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం : ఈ క్రమంలో ఇన్కాయిస్ డైరెక్టర్ బాలకృష్ణన్ నాయర్ నేతృత్వంలోని శాస్త్రవేత్తల బృందం భారత తీరప్రాంత నగరాలపై భావ్ నగర్, గోవా, ముంబయి, మంగళూరు, కోచి, చెన్నై, లక్షద్వీప్, విశాఖపట్నం, పారదీప్, డైమండ్ హార్బర్, పోర్ట్బ్లెయిర్లలో) సముద్రమట్టం పెరుగుదల ప్రభావాన్ని విశ్లేషించి తాజాగా పలు కీలక అంశాలను వెల్లడించింది.
ఈ శతాబ్దం చివరి నాటికి మన దేశంలో కనీస సముద్ర మట్టం (ఎంఎస్ఎల్)0.62 మీటర్ల (విశాఖపట్నం) నుంచి 0.87 మీటర్ల (భావ్నగర్) వరకు పెరుగుతుందని పేర్కొంది. ఈ మార్పుల తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటే చెన్నై తీరంలో 0.87 మీటర్లు, భావ్నగర్లో 1.12 మీటర్ల మేర పెరుగుతుందని తెలిపింది.
ప్రభావం చూపుతున్న అంశాలు : భూతాపం పెరగడంతో పాటు తీర ప్రాంత భారతదేశం చుట్టూ ఉన్న నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో వాతావరణ మార్పుల ద్వారా ప్రేరితమైన తుపానులు, ఉప్పెనలు, అలల ఆటుపోట్లు వంటివి సముద్ర మట్టంలో మార్పుల దిశగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. గుజరాత్ వెలుపల ఉన్న గల్ఫ్ ప్రాంతాలు, బంగాళాఖాతం ఉత్తర తీర వాతావరణ మార్పులు తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. గుజరాత్ వద్ద సముద్రమట్టం ఎక్కువగా అలల వ్యాప్తిలో మార్పుల వల్ల ప్రభావితం అవుతోంది. వాతావరణ తీవ్రతతో మార్పులు విశాఖపట్నంలో నీటి మట్టాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
35 కోట్ల మందిపై ప్రభావం చూపే అవకాశం : దేశ తీరప్రాంతం 11,098.81 కి.మీ.లకుపైగా విస్తరించి ఉంది. సముద్ర మట్టం పెరుగుదల వల్ల సమీప లోతట్టు (ఉదాహరణకు ఉత్తర బంగాళాఖాతంలోని డెల్టా ప్రాంతాలు, లక్షద్వీప్ దీవుల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, గుజరాత్లోని పలు ప్రాంతాలు) కోతకు గురవుతాయి. ఈ ప్రభావం దేశ జనాభాలో 35 కోట్లమందిపై చూపుతుందని అంచనా. ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీరప్రాంతాలు కీలకంగా ఉన్నాయి. భారతదేశ తీరప్రాంతాల వెంట సముద్ర మట్టంలో తీవ్ర మార్పులను సమర్థవంతంహా అంచనా వేయడం అవసరం. దాని ద్వారా మెరుగైన తీరప్రాంత నిర్వహణకు అవసరమైన విధానాల రూపకల్పనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది అని ఐన్కాయిస్ శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రభావాలు : మరో 30 సంవత్సరాలలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సముద్రమట్టం పెరగడం వల్ల కొన్ని ద్వీప దేశాలు భవిష్యత్తులో కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంది. వాతావరణ మార్పుల వల్ల మంచు కరిగిపోవడం, గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాల వల్ల సంభవిస్తోంది. దీనివల్ల అనేక తీర ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి.
