చిన్న పిల్లలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్​పై అవగాహన ఇవ్వాలి! - పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు

ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు - అభం, శుభం తెలియని చిన్నారులపై పెరుగుతున్న లైంగిక దాడులు – తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

Pocso Cases Rising In Warangal District
Pocso Cases Rising In Warangal District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Pocso Cases Rising In Warangal District : అభం, శుభం తెలియని చిన్నారులు, బాలికలపై లైంగిక దాడులు రోజురోజుకీ పెరుగుతుండడం తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఎన్ని చట్టాలు చేసినా, ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినా ఈ దారుణాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగాళ్లు అమాయక పిల్లల భవిష్యత్తును చిదిమేస్తున్నారు. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఒక వృద్ధుడు బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది. ఇదే తరహా సంఘటనలు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనూ తరచుగా చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని : చిన్నారులపై దాడులకు పాల్పడుతున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం పరిచయస్తులు, బంధువులే ఉండటం అత్యంత భయంకరమైన అంశం. అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని తమ వాంఛ తీర్చుకునే వారు, బయటపడుతుందేమోనని బాధితులను హత్య చేసే వరకు వెళ్తున్నారు. ఈ తరహా ఘటనలను నివారించాలంటే కేవలం చట్టాలు కాకుండా సామాజిక అవగాహన కూడా అవసరం.

పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి : ప్రభుత్వం పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో బాలికలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అనే అంశంపై అవగాహన కల్పించాలి. పిల్లలకు భద్రతా పాఠాలు నేర్పే ప్రత్యేక తరగతులు ఏర్పాటు చేయాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో స్నేహపూర్వకంగా మెలిగి, వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన, అత్యాచారానికి ఒడిగట్టినా బాధితులు కుంగిపోకూడదు. ధైర్యంగా ముందుకువచ్చి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి.

తాజా ఘటనలు ఇలా : -

  • మే నెలలో చింతగట్టు సమీపంలో ఓ బాలికపై ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన కలవరపరిచింది. బాలిక ధైర్యంగా తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు.
  • ఇక నాలుగు నెలల క్రితం సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అద్దె ఇంట్లో ఉన్న ఓ యువకుడు పక్కింటి బాలికను మాయమాటలు చెప్పి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. బాలిక తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకున్నారు.

ఈ రెండు ఉదాహరణలు చిన్నారులు ఎదుర్కొంటున్న భయానక వాస్తవాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి.

పోక్సో చట్టం కింద కఠిన చర్యలు : 18 ఏళ్లలోపు పిల్లలపై లైంగిక దాడులు, వేధింపులకు పాల్పడితే పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదవుతుందని క్రైం అదనపు డీసీపీ బాలస్వామి తెలిపారు. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అధిక స్వేచ్ఛ ఇవ్వొద్దని, వారికి గుడ్‌ టచ్, బ్యాడ్‌ టచ్‌పై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. వారు చేస్తున్న పనులపై నిఘా ఉంచాలని అన్నారు. పిల్లలను ఒంటరిగా ఉంచొద్దని, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అయితే నానమ్మ, అమ్మమ్మ, అత్త వద్ద మాత్రమే వదిలి వెళ్లాలని వివరించారు.

తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : -

  • పిల్లలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి అవగాహన కల్పించాలి.
  • వారిని ఒంటరిగా ఉంచకూడదు. తప్పనిసరిగా వృద్ధుల పర్యవేక్షణలో ఉంచాలి.
  • వారు చేసే పనులపై నిఘా ఉంచాలి.
  • పిల్లలు ఏదైనా అసభ్య ప్రవర్తనను ఎదుర్కొంటే, భయపడకుండా తల్లిదండ్రులకు చెప్పే ధైర్యం కలిగించాలి.

