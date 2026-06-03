వసతి గృహల్లో వంట గ్యాస్ 'మంట' - స్వస్థలానికి వెళ్లిపోతున్న విద్యార్థులు, యువత
పెరిగిన వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు - జూన్ 1 నుంచి సిలిండర్ ధర రూ.3,367 - కట్టెలపొయ్యిపైనే ఆధారపడుతున్న హాస్టల్ యజమానులు - ఇబ్బందులతో స్వస్థలానికి వెళ్లిపోతున్న విద్యార్థులు, యువత
Published : June 3, 2026 at 11:05 AM IST
Rising of Gas Prices Burden On Hostels, Mess and youth : ఎక్కడో జరుగుతున్న యుద్ధ ప్రభావం ఇప్పుడు అన్నీ దేశాలకు వ్యాపించింది. ముఖ్యంగా భారత్ పరిస్థితి మరీ కష్టంగా మారింది. చమురు కోసం అధిక శాతం గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడినందున పెట్రోల్, డీజిల్, వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ ప్రభావం హైదరాబాద్ నగరంలో విపరీతంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్ వంటి నగరాల్లో అద్దె గదులు, హాస్టళ్లలో ఉంటున్న వారికి భారంగా మారింది.
కుదేలవుతున్న యువత : గ్యాస్ ధరలు అంతకంతకూ పెరుగుతుండటంతో అన్ని వర్గాల వారు అల్లాడిపోతున్నారు. హాస్టళ్లు, హోటళ్లు, మెస్ల నిర్వహణ భారంగా మారింది. దీంతో వారంతా అన్నీంటిపై ధరలు పెంచారు. రేట్లు పెరగటంతో ఉద్యోగ యువత, కళాశాలల విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులు కట్టలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని ఏసీ స్టడీ హాల్లో చదువుకోడానికి ప్రతి నెల యువత అద్దె చెల్లిస్తారు. దాంట్లో భాగంగా వారంతా నెలకు రూ. 2,500 అద్దె చెల్లించేవారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా షేరింగ్ రూమ్స్లో గ్యాస్ కొరత అధికమైంది. దీంతో విద్యార్థులు, యువత స్వస్థలాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో స్టడీ హాల్లో క్యాబిన్ల ఆక్యుపెన్సీ 40 శాతానికి తగ్గించారని అక్కడి నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.
పెరిగిన హాస్టల్ ఛార్జీలు : మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, మణికొండ వంటి న్యూసిటీలో ఉన్న హాస్టళ్ల ధరలు ముందు నుంచి అధికంగానే ఉన్నాయి. యుద్ధానికి ముందు నెలకు రూ.8,500 నుంచి రూ.9 వేలు ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం వాటిని రూ.10 వేలకు పెంచారు. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అశోక్నగర్, దిల్సుఖ్నగర్, అమీర్పేట్ తార్నాక ప్రాంతాల్లోని ప్రీమియం హాస్టళ్ల ఛార్జీలను రూ.1,000 నుంచి రూ.1,500కు పెంచారు. సాధారణ గదుల ఛార్జీలను రూ.500కు పైగా పెంచారు.
- మెస్ ఛార్జీలు ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా ఉండేవి. అప్పుడు రూ.2,500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు ఉండేది. వాటిని ఇప్పుడు రూ. 4 వేలకు పెంచారు. పూరీ, బోండా, దోశలు వేయడం లేదు. హోటళ్లలో ప్లేట్ టిఫిన్కు రూ.10, భోజనంపై రూ.15, కర్రీ పాయింట్లలో ప్యాకెట్పై రూ.10 వరకు ధరలు పెంచారు.
కట్టెలపొయ్యే దిక్కవుతోంది : యుద్ధాలతో పాటు వేరే కారణాల వల్ల ఈ సంవత్సరం వాణిజ్య సిలిండర్ ధర ఆరుసార్లు పెరిగింది. గతేడాది డిసెంబర్లో 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.1,801 ఉండేది. ప్రస్తుతం పెరిగిన రూ.52తో కలిపి రూ.3,367 చేరింది. ఇదే అదునుగా చూసుకొని బ్లాక్లో అమ్ముతున్నారు. దీంతో ఎమర్జెన్సీ సమయంలో హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 6వేల వరకు అమ్ముతున్నారు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది కట్టెలపొయ్యి పైనే వండుతున్నారు. ప్రస్తుతం కిలో కట్టెలకు రూ.19 నుంచి రూ.26 వరకు చెల్లిస్తున్నారు. పొగ కారణంగా హాస్టల్ యజమానులు వేరే చోట వండించి హాస్టళ్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
తగ్గిస్తున్న కార్మికుల సంఖ్య : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యువత, విద్యార్థులు హాస్టళ్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో అక్కడ పని చేసే వారిని హాస్టల్ యజమానులు తొలగిస్తున్నారు. ఉపాధి కోసమని పలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారు వారి సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాల్సి వస్తోంది. అంతేకాకుండా బేకరీలు, స్వీట్ షాపులు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో సిబ్బందిని తగ్గిస్తున్నారు.
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