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వరల్డ్ హార్ట్ డే స్పెషల్ - గుండెను కాపాడుకోండి - డోంట్ మిస్ ఏ బీట్!

ఏటా సెప్టెంబరు 29న వరల్డ్‌ హార్ట్​డేగా నిర్వహిస్తారు. హృదయ సంబంధ వ్యాధుల గురించి అవగాహన కల్పించడంతోపాటు వాటిని నివారించే మార్గాలను ప్రోత్సహించడం ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం.

వరల్డ్ హార్ట్ డే స్పెషల్
వరల్డ్ హార్ట్ డే స్పెషల్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 12:10 PM IST

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Rising Heart Attacks In Youth : పని ఒత్తిళ్లు,అనవసర చికాకులు, తెలియని భయాందోళనలు ఇవన్నీ తట్టుకోవాల్సింది చిట్టి గుండే! మరి మన హృదయం పదిలమేనా? నిండునూరేళ్లూ కొట్టుకోవాల్సిన గుండె నడివయసు కూడా రాకముందే ఎందుకు ఆగిపోతోంది? బీపీ, షుగరే కాదు జన్యుపరంగా హార్ట్ ఎటాక్‌ కేసులు పెరగడం ఇప్పుడు గుండెను మెలిపెడుతోంది. వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా వైద్యుల సూచనలు మీ కోసం.

రెండేళ్లలో 15 శాతం పెరిగిన గుండె సమస్యలు : యువతలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు రెండేళ్లలో 15 శాతం పెరిగాయని వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జెనెటికల్‌గా గుండె సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వంశపారపర్యంగా గుండెపోటుకు గురైన కుటుంబాల్లో యువతీయువకులు పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

వరల్డ్ హార్ట్ డే స్పెషల్ - గుండెను కాపాడుకోండి - డోంట్ మిస్ ఏ బీట్! (ETV Bharat)

అందుబాటులోకి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ : గుండె పనితీరును పసిగట్టేందుకు ఈసీజీ, ట్రెడ్ మిల్ టెస్టులకు ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయిందని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజన్స్ ద్వారా గుండెలో బ్లాక్‌లు గుర్తించే అత్యాధునిక టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిందని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. చికిత్సలోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయని, సకాలంలో సరైన వైద్యం అందిస్తే గుండె జీవితకాలం పెరుగుతుందని వైద్యులు భరోసా ఇస్తున్నారు. ఈ ఏడాది వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా డోంట్ మిస్ ఏ బీట్ అనే నినాదంతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

లక్షణాలు లేకుండానే 100కి 50 మంది రక్తనాలాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. మధ్య వయసులోనే మనం లక్షణాలను పట్టుకుంటే గుండె ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. లైఫ్​ స్టైల్​ను మార్చుకుంటే గుండె ప్రమాదాలను మనం పోస్ట్​పోన్​ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. 50 నుంచి 60 శాతం హార్ట్​ ఎటాక్స్​ జన్యుపరంగా వస్తున్నవే. వంశపారపర్యంగా గుండెపోటుకు గురైన కుటుంబాల్లో యువతీయువకులు పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలు - డా. పి.రమేష్ బాబు, కార్డియాలజిస్ట్

  • ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) గణాంకాల ప్రకారం, గుండె జబ్బుల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా సుమారు 1.79 కోట్ల నుంచి 2.05 కోట్ల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవించే మొత్తం మరణాల్లో వీటి వాటా 32శాతంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో 52 కోట్ల మంది ప్రజలు హృదయ సంబంధ రుగ్మతలతో బాధపడుతున్నట్లు అంచనా.
  • గుండె పోటు కేసులు భారతదేశంలోనూ ఎక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి. నేషనల్‌ స్టాటిస్టికల్‌ ఆఫీస్‌ 80వ రౌండ్‌ సర్వే - 2025 ప్రకారం 2017-18తో పోలిస్తే దేశంలో గుండె జబ్బుల కేసులు దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగాయి. ఆ సమయంలో ప్రతి లక్ష జనాభాకు 1333గా ఉన్న ఈ కేసులు 2025 నాటికి 3891కి చేరాయి. దేశంలో గుండె రుగ్మత అతిపెద్ద సమస్యగా ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది.

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TAGGED:

HEART ATTACK IN YOUTH
GENETIC HEART DISEASE
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