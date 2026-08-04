జలాశయాల్లోకి క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద నీరు - రైతుల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు
వంద టీఎంసీల చేరువలో శ్రీశైలం జలాశయం - సగం నిల్వలకు దగ్గరగా తుంగభద్ర - గోదావరికి భారీగా వచ్చిన వరదగోదావరి నుంచి ఇప్పటికే సముద్రంలోకి చేరిన 306 టీఎంసీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:32 AM IST
Rising Floodwaters in Reservoirs : ఇన్నాళ్లూ వెలవెల బోయిన జలాశయాల్లోకి క్రమంగా వరద ప్రవాహాలు చేరుతున్న వేళ రైతుల్లో ఆశలు చిగురుస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. 100 టీఎంసీల చేరువలో ఉంది. తుంగభద్ర జలాశయానికీ భారీ వరద ప్రవాహం వస్తోంది. గోదావరి నుంచి ఇప్పటికే 306 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి కలిసిపోయింది.
తీవ్ర ఎల్నినో పరిస్థితులతో ఆందోళన చెందుతున్న రైతులకు కృష్ణా ఎగువ జలాశయాలు కాస్త ఆశలు కలిగిస్తున్నాయి. ఆలమట్టి జలాశయంలోకి ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు 178.87 టీఎంసీల నీరు చేరింది. పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 123.081 టీఎంసీలు, ప్రస్తుతం 119.9 టీఎంసీల మేర నిల్వ చేస్తూ మిగిలిన నీటిని దిగువకు వదిలేస్తున్నారు. నారాయణపూర్ లోకి 92.22 టీఎంసీలు వచ్చాయి. పూర్తి నీటి నిల్వ 33.313 టీఎంసీలే. ఈ జలాశయంలోనూ 29.49 టీఎంసీలు నిల్వ చేసి మిగిలిన నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు.
వంద టీఎంసీల చేరువలో శ్రీశైలం జలాశయం: తెలంగాణలోని జూరాల జలాశయం పూర్తి స్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం 9.66 టీఎంసీలు. 7.44 టీఎంసీల మేర నిల్వ చేస్తూ, ఆపై ప్రవాహాన్ని శ్రీశైలానికి వదిలిపెడుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలకమైన శ్రీశైలం జలాశయంలో ప్రస్తుతం 93.58 టీఎంసీల నీరు ఉంది. మంగళవారం 100 టీఎంసీలకు చేరుకోనుంది. పూర్తి స్థాయిలో నిండాలంటే 215.807 టీసీఎంసీలకు చేరుకోవాలి. ఎగువ నుంచి లక్షా 60 వేల 537 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోంది. అలమట్టి, నారాయణపూర్, జూరాల జలాశయాలు నిండిపోయి నీరు దిగువకు వదులుతున్నారు.
సగం నిల్వలకు దగ్గరగా తుంగభద్ర: తుంగభద్ర జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ 105.788 టీఎసీలు. ప్రస్తుతం 44.19 టీఎంసీలకు చేరింది. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో మూడు రోజుల నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శివమొగ్గ జిల్లా శృంగేరి వద్ద తుంగా నది గేట్లన్నీ ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఆ జలాలు నేరుగా తుంగభద్ర నదిని చేరుకోవడంతో జలాశయంలో నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. రోజూ కనీసం 6 టీఎంసీల వరకు నీటి నిల్వలు పెరుగుతున్నాయి.
గోదావరికి భారీగా వచ్చిన వరద: సాధారణంగా ఖరీఫ్ లో గోదావరి డెల్టా వ్యవస్థకు నీటి సమస్యలు ఎదురైన సందర్భాలు అరుదు. ఈ ఏడాది సీలేరు నుంచి బైపాస్ చేసి నీళ్లు మళ్లించాల్సన పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. జులై తొలి రోజుల్లో గోదావరిలో ప్రవాహం కరవైంది. అయితే జులై చివరిలో గోదావరికి ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహం మొదలైంది.
ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా 14 లక్షల 61 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజిని తాకింది. గోదావరిపై నీరు నిల్వ చేసే అవకాశం లేకపోవడంతో వచ్చిన నీరు వచ్చినట్టు సముద్రంలోకి వదిలేస్తున్నారు. పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు 14.46 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను కృష్ణా డెల్టాకుకు తరలించారు. ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ నుంచి 306 టీఎంసీల నీరు సముద్రంపాలయ్యింది.
ఏలేరు జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 24.11 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 8.62 టీఎంసీలతో ఉంది. పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల ద్వారా ఏలేరులోకి గోదావరి వరద జలాలలను మళ్లిస్తున్నారు.
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