వివాహేతర సంబంధాలతో తెగుతున్న మూడు ముళ్లు - అధికంగా సుపారీ హత్యలు
తల్లి లేదా తండ్రి మృతి చెందటం, జైలుకు వెళ్లటంతో అనాథల్లా మిగిలిపోతున్న పిల్లలు - ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చంపేందుకు ప్లాన్ - చివరకు పోలీసులకు చిక్కుతున్న వైనం
Published : July 23, 2026 at 1:15 PM IST
Rising Extramarital Murders : ఈరోజుల్లో పెద్దలు చూసిన సంబంధం అయినా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సరే వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భార్యలు భర్తలను చంపిస్తున్నారు. ఇద్దరి ఇష్టానుసారంగా కుటుంబం, బంధుమిత్రులు, పెద్దల సమక్షంలో ఆ జంట పెళ్లితో ఒక్కటవుతుంది. కొన్నాళ్లు పోయాక వేరొకరితో సన్నిహితంగా ఉంటూ సుపారీ ఇచ్చి మరీ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తులతో లేదా కుటుంబానికి బాగా తెలిసిన వారితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ భార్యభర్తల మధ్య చిచ్చుపెడుతున్నాయి. ఫలితంగా మూడు ముళ్లతో ఒక్కటైన జీవితం సుపారీ హత్యలతో ముగుస్తుంది.
అనాథల్లా మిగిలిపోతున్న పిల్లలు : ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు అధికంగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చంపేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ చివరికి పోలీసులకు దొరుకుతున్నారు. దాంతో కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. ఈ ఘటనలతో పిల్లలు అనాథలుగా మారుతున్నారు. కొందరు ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేశాక భర్త పేరుమీద ఉన్న బీమా ఆస్తుల వంటివి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
జరుగుతున్న ఘటనలు ఇలా : పోయిన ఏడాది ఫిబ్రవరిలో హనుమకొండ మిల్స్ కాలనీ ఠాణా పరిధిలో భట్టుపల్లి వద్ద ఓ వైద్యుడి భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే ఆమె భర్త సుమంత్రెడ్డిని అడ్డు తొలగించుకునేందుకు ప్రియుడు ఓ ప్లాన్ వేశాడు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్కు సుపారీ ఇచ్చి హత్య చేయించాడు. ఈ ఘటనపై మిల్స్ కాలనీ పోలీసులు విచారణ జరిపి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హత్యకు చేసేందుకు రూ. 5లక్షలు : ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో హనుమకొండలోని పరకాల పట్టణంలో ఇదే తరహా హత్య జరిగింది. సుమన్ అనే వ్యక్తిని ఆయన భార్య సుపారీ ఇచ్చి హత్య చేయించారు. నిత్యం తాగి ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడని అలాగే వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని రూ. 5 లక్షలు ఇచ్చి సుపారీ చేయించింది. సుమన్ను పరకాల నుంచి ములుగు జిల్లాకు పిలిపించి, మద్యం తాగించారు. అతను మత్తులో ఉండగానే తలపై బీరు సీసాతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి భార్యతో పాటు మరికొంతమందిని అరెస్టు చేశారు.
ఇలా చేయడానికి కారణాలేంటి : ఒక బంధంలో జీవిత భాగస్వామి హత్యకు ప్రధాన కారణాలు డబ్బు, మద్యం, వారిద్దరి మధ్యలోకి మూడో వ్యక్తి రావడమేనని పోలీసు వర్గాలు గుర్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల జరుగుతున్న ఘటనలకు, భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలకు మూడో వ్యక్తినే ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాడు. తనే నా జీవితం అనుకున్న జీవిత భాగస్వామి, వేరే ఎవరితోనో సఖ్యంగా ఉండటం ఇష్టం లేని వారు ఇలాంటి దారుణాలు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు జీవిత భాగస్వామి ఏ తప్పు చేయకపోయినా, కేవలం అనుమానంతో సైతం అనేక హత్యలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ వివాదాల కారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు, తాగడానికి డబ్బు లేదని క్షణికావేశంలో భర్తలు భార్యలను చంపేస్తున్నారు. భర్తలు మద్యానికి బానిసలై కుటుంబాలను వేధిస్తున్నారని పలువురు భార్యలు తమ భర్తల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు.
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