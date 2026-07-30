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గతేడాదితో పోలిస్తే తగ్గిన మిర్చి నిల్వలు - పుంజుకుంటున్న ధరలు

సరఫరా తగ్గడం వల్ల ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు - రాష్ట్రంలో తగ్గుతున్న నిలవలకు గానూ మిర్చి ఎగుమతులకు పెరిగిన డిమాండ్ - వివిధ రకాల మార్కెట్​లో వేరువేరు ధరలు

Rising Export Demand On Chillies
Rising Export Demand On Chillies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:16 PM IST

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Rising Export Demand On Chillies : గుంటూరు మిర్చి యార్డులో కొన్ని రకాల మిరపకాయలకు ఎగుమతి డిమాండ్ పెరగడం, నాణ్యమైన సరుకు కొరత, ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల సాగుపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు, గత ఏడాదితో పోలిస్తే నిల్వలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అత్యుత్తమ నాణ్యత గల 'డీలక్స్' రకాల రాక పరిమితంగా ఉంది. మొదటిసారిగా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మిరపకాయలు మార్కెట్‌లోకి వస్తున్నాయి. అక్కడ సాగు ఆశాజనకంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దిగుబడి అంచనాలు నవంబర్ నాటికి మాత్రమే అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

తగ్గుతున్న నిల్వలు : జనవరి నుంచి ధరలు సానుకూలంగా ఉండటంతో, రైతులు తమ సరుకు రాగానే విక్రయిస్తున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్‌కు ముందే క్వింటాల్ ధర రూ.20,000 దాటడంతో, పెద్ద ఎత్తున సాగు చేసే రైతులు కూడా తమ నిల్వలను అమ్మేశారు. ధరలు మరింత పెరుగుతాయనే అంచనాతో స్టాకిస్టులు (నిల్వదారులు) జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు, దీనివల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కోల్డ్ స్టోరేజ్ కేంద్రాలు పూర్తిగా నిండకుండా ఖాళీగా ఉంటున్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. సరకు రాక పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ, వచ్చిన సరకు వెంటనే అమ్ముడవుతోంది.

కొన్ని రకాలకు డిమాండ్: బంగ్లాదేశ్, మెక్సికో నుంచి నాణ్యమైన 'తేజ' రకం మిరపకాయలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఫలితంగా, 20 రోజుల వ్యవధిలో క్వింటాల్‌కు ధర రూ.2,000 పెరిగింది. థాయిలాండ్, ఇండోనేషియా దేశాలు రెండవ శ్రేణి 'తేజ' రకం మిరపకాయలను ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని రకాల మిరపకాయల ధరలు క్వింటాల్‌కు రూ.500 నుంచి రూ.3,000 వరకు పెరిగాయి. శ్రీలంక నుంచి '334' 'సూపర్-10' రకాలకు బలమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటి లభ్యత తక్కువగా ఉండటంతో, కొనుగోలుదారులు ఇటీవల మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన 'టాప్ గన్' రకాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

గుంటూరు మిర్చియార్డుల్లో ఎండుమిర్చి ధరలు క్వింటాకు రుపాయల్లో
రకంజులై 9జులై 29
తేజ21,50023,500
బాడిగి 26,00029,000
దేవనూరుడీలక్స్​25,00025,500
సూపర్​-1027,50028,000
33427,00027,500

తెలుగు రాష్ట్రాలదే ఆధిపత్యం : మిరప సాగులో తెలుగు రాష్ట్రాలదే ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. దేశంలో ఉత్పత్తయ్యే మొత్తం ఎండు మిరపలో సగటున ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 50%, తెలంగాణలో 23% పండిస్తారు. తర్వాత స్థానంలో మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఒడిశా, పశ్చిమబంగాల్, గుజరాత్‌ తదితర రాష్ట్రాలుంటాయి. సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు ఇటీవల విడుదల చేసిన 2025-26 గణాంకాలు పరిశీలిస్తే ఏపీ వాటా 47.36%, తెలంగాణ 14.48% శాతానికి పరిమితమైంది. కొన్నేళ్లుగా జెమిని వైరస్, నల్లతామర ప్రభావం పెరగడమే సాగు, ఉత్పత్తి తగ్గడానికి కారణంగా తెలుస్తోంది.

పెరిగిన రసాయనాల వాడకం - తగ్గిన మిర్చి ఎగుమతులు

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