'మత్తుబాబులు మాకొద్దు బాబోయ్' అంటున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు - పెళ్లి విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు
యువతలో పెరుగుతున్న డ్రగ్స్ బాధితులు - ఉద్యోగం చేస్తున్న యువతీ, యువకులే ముందంజలో - ఈనెలలో దాదాపు 40 మంది అదుపులోకి - 'దయచేసి మా పిల్లల్ని మార్చండి' అంటున్న తల్లిదండ్రులు
Published : June 24, 2026 at 11:41 AM IST
Rising Drug Addiction Cases In Telangana : మత్తులోనే హాయి ఉందంటూ కొంత మంది యువత గంజాయి మత్తులో తేలిపోతున్నారు. పలు కారణాలతో డ్రగ్స్కు బానిసలై జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి కేసులు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆడపిల్లల తండ్రులు వరుడిని వెతికే సమయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచిస్తున్నారు. పొరపాటున డ్రగ్స్ బాధితుడితో పెళ్లి చేస్తే, తన కుమార్తె జీవితాన్ని చేజేతులా నాశనం చేసినట్టు అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ సమస్య ఆడపిల్లల తండ్రులతో పాటు అబ్బాయి తండ్రులకు కూడా ఉంది. కొడుకు మత్తుకు బానిసై బంగారు భవిష్యత్తును బలి చేసుకుంటున్నాడని కొంతమంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉదాహరణలు ఇవే! : హైదరాబాద్లోని కేబీహెచ్బీ కాలనీలో ఓ కుటుంబం నివసిస్తోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ కుర్రాడిని తన కుమార్తెకు సంబంధం నిశ్చయించారు. అబ్బాయి వాళ్లది మంచి కుటుంబం అన్న ధీమాతో పెళ్లికి అంగీకరించి, నిశ్చితార్థం కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయి పలుమార్లు కాఫీ క్లాబ్లో కలుసుకొనేవారు. ఓరోజు అతడి వాట్సాప్ చాట్లో గంజాయి కావాలంటూ పెట్టిన మెసేజ్ చూసి అమ్మాయి ఉలిక్కిపడింది. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. అనుమానంతో వారు అబ్బాయిని డ్రగ్స్ పరీక్ష చేయించుకోవాలని పట్టుబట్టారు. దానికి అతడు అంగీకరించకపోవటంతో పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేశారు.
ఫొటోలు మార్ఫింగ్ చేస్తానని వేధింపులు : అబ్బాయి ఐటీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. దాంతోపాటు బంధుత్వం కూడా ఉంది. ఇక ఆలోచించకుండా అతడితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అమ్మాయి-అబ్బాయి ఇద్దరూ ఫోన్లో మాట్లాడుకొనేవారు. అయితే అమ్మాయి ఫోన్ ఎంగేజ్ వచ్చినా, వెంటనే రిప్లై ఇవ్వకపోయినా బాగా చిరాకు పడేవాడు. ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చి మరీ అమ్మాయితో గొడవపడ్డాడు. అనుమానం వచ్చిన తల్లిదండ్రులు అతని గురించి ఆరా తీశారు. చివరకు అతడికి డ్రగ్స్ తీసుకొనే అలవాటు ఉందని తెలిసి సంబంధం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. దీంతో అతడు నిశ్చితార్థం ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి వాళ్లను బెదిరించారు. బాధితులు వెంటనేే షీటీమ్స్ను ఆశ్రయించారు.
ఈనెలలో సుమారు 40 మంది యువతీయువకులు : వయోభేదం లేకుండా మత్తుపదార్థాలకు అలవాటు పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈనెలలోనే సుమారు 40 మంది యువతీ, యువకులను డ్రగ్స్ కేసులో తెలంగాణ నార్కొటిక్స్ బ్యూరో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పట్టుకున్న వారిలో 15 మంది ఐటీ నిపుణులు, ముగ్గురు వైద్యవిద్యార్థులున్నారు. వీళ్లంతా 20-26 ఏళ్ల మధ్య వయసువారే అని తేలింది. ఈ పరిస్థితులు ఆడపిల్లల తల్లితండ్రులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. డ్రగ్స్, వేధింపుల వంటి కేసులున్నాయా! అని అనేక మంది ఆరా తీస్తున్నారని ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి తన అనుభవాన్ని వెల్లడించారు. కూతురి జీవితం ఏమవుతోందనన్న ఆందోళన తల్లిదండ్రుల్లో ఉందని చెప్పారు.
సర్ మా పిల్లల్ని మార్చండి! : ఇటీవల ఓ తండ్రి ఈగల్ పోలీసులకు ఫోన్ చేసి కొడుకు పరిస్థితి గురించి వివరించాడు. 'మా అబ్బాయి ప్రవర్తనలో తేడా వచ్చింది. ఎప్పుడూ మాతో గొడవ పడుతున్నాడు'. 'ఐటీ కంపెనీలో రూ. 25 లక్షల ప్యాకేజీ వస్తుండేది. కానీ గంజాయికి బానిసై ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాడు. వాడికి మాములు మనిషిని చేయాలి' ఓ కన్నతల్లి ఆవేదన ఇది. ఇలాంటి కాల్స్ తెలంగాణలోని ఈగల్ విభాగం టోల్ఫ్రీ నంబరు 1930కు అధికంగా వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. డ్రగ్స్ బారిన పడినవారిని గుర్తించి, పునరావాస కేంద్రానికి అధికారులు పంపిస్తున్నారు. చికిత్స చేసి సాధారణ స్థితికి తీసుకొస్తున్నారు.
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