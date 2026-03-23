తుంగభద్ర నదీతీరంలోని ఆ గ్రామాలకు ఏమైంది? - వింత వ్యాధులతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న ప్రజలు
తుంగభద్ర నదీతీర గ్రామాల్లో పెరుగుతున్న వ్యాధులు - రోజోలి మండలంలో కొన్ని గ్రామాలను పట్టిపీడిస్తున్న రోగాలు - గ్రామాల్లో పెరిగిపోతున్న పక్షవాతం కేసులు - కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య అధికం
Published : March 23, 2026 at 8:45 PM IST
Disease outbreak in Rajoli Mandal Jogulamaba District : తుంగభద్ర నది ఒడ్డున ఎంతో అందమైన ప్రాంతం అది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం రకరకాల వ్యాధులకు అడ్డాగా మారుతూ దయానీయంగా మారింది. ఏ వాడ చూసినా నలుగురిలో ఇద్దరు కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. మూత్రపిండాలు దెబ్బతిన్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పక్షవాతం ఎంతో మందిని పట్టిపీడిస్తోంది. రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న రోగాలు జోగులాంబ - గద్వాల జిల్లా రాజోలి మండల ప్రజలను వణికిస్తున్నాయి. తుంగభద్ర నీరు తాగడం వల్లనే ప్రజలు ఇలా రోగాల బారినపడుతున్నారా? అసలు ఆ నదీతీరంలో ఏం జరుగుతోంది? అక్కడి పరిస్థితులపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం
ప్రజలను పట్టిపీడిస్తున్న వ్యాధులు : ఇతని పేరు ముజామిల్ హుస్సేన్. పదేళ్లు కూడా నిండని ఈ పసివాడికి కాలేయం సమస్య వచ్చింది. అతను బతకాలంటే చెడియిపోయిన భాగాన్ని తీసివేసి తల్లికాలేయాన్ని అతికించాలని వైద్యులు చెప్పారు. దాతల సహకారంతో 25లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆపరేషన్ చేయగా ఈ పిల్లాడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. కానీ వైద్యులు తల్లిని మాత్రం కాపాడలేకపోయారు.
మంచంలో మూలుగుతూ పడుకున్న ఈ అభాగ్యురాలు ఏడాదిగా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతోంది. ప్రతినెల డయాలసిస్ చేయకపోతే ప్రాణాలు దక్కపోవచ్చని వైద్యులు చెప్పారు. అసలు సమస్యకు కారణం ఏంటో తెలియక..తల్లి పరిస్థితిని చూడలేని చెట్టంత కుమారుడు ఎంతగానో తల్లడిల్లిపోతున్నాడు.
రోగాలతో మంచాన పడుతున్న ప్రజలు : ఈ సమస్య ఒకరిది కాదు ఇద్దరిది కాదు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న అనేక మందిది. రాజోలి మండలంలోని పచ్చర్ల, మాన్ దొడ్డి లాంటి గ్రామాల్లో ఎక్కడ చూసిన పక్షవాతం కోరల్లో చిక్కుకున్నవారే కనిపిస్తారు. వందల మంది కాలేయ వ్యాధి, హెపటైసీస్-సీ, పక్షవాతం, డయాలసిస్ రోగాల బారిన పడి మృత్యువాత పడుతున్నారు. మరికొన్ని గ్రామాల్లో వ్యాధులకు గురై మంచాన పడే వారు పెరిగిపోతున్నారు. మెల్లమెల్లగా ఈ పరిస్థితి చాప కింద నీరులా ఇతర గ్రామాలకు విస్తరిస్తోంది. వ్యాధి గల అసలు కారణాలు తెలియక ప్రజలు నిత్యం చచ్చి బతుకుతున్నారు.
"ఐదేళ్ల నుంచి మానాన్న పెరాలసిస్తో బాధపడుతున్నాడు. ఇప్పటికే వైద్యానికి మూడు లక్షలు ఖర్చు చేశాం. తిరగని ఆస్పత్రి అంటూ లేదు. ముఖ్యంగా తీసుకునే నీరు వల్లే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కానీ అలా ఎందుకు అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు. మా నాన్నకు ఎలాంటి దురలవాట్లు లేవు. ఆయన కోసం నా కెరీర్ను వదిలి ఆ వృత్తిని నేను చేస్తున్నా. మా ఊర్లో 13 వార్డులు ఉన్నాయి. వార్డుకు కనీసం ఇద్దరు పెరాలసిస్ పేషెంట్లు ఉన్నారు. వారి వయసు 35 నుంచి 50 మధ్యలోనే ఉంటుంది"-కే భూపతి, పచ్చర్ల గ్రామ వాసి
వింత వ్యాధులకు అదే కారణమా : పక్షవాతం బారిన పడుతున్న వారిలో 25 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు వారే అధికంగా ఉన్నారు. కిడ్నీఫెయిల్యూర్ కేసులు, డయాలసిస్ రోగులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నారు. వారంతా నిరుపేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన వారే కావడంతో వైద్యం కోసం కర్నూల్, హైదరాబాద్ ప్రభుత్వాసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. వైద్యులు కూడా రోగుల సంఖ్య పెరగడానికి కారణమేంటో చెప్పలేకపోతున్నారు. తాగేనీరు, ఆహారపు అలవాట్లు, వంశ పారంపర్యం, ఒకరి నుంచి ఇతరలకు సంక్రమించడం లాంటివి కారణమని వైద్యులు అనుమానిస్తున్నారు. తుంగభద్ర నది నీరు తాగడం వలనే తమ గ్రామాలకు వ్యాధులు సోకుతున్నాయని బాధితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తుంగభద్ర నదీతీరంలో ఏం జరుగుతోందనే చర్చ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. రాజకీయనేతలు, అధికారులు చొరవచూపి సమస్య ఏంటో కనుక్కోని నివారణ చర్యలు చెపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.