సిల్వర్కోటెడ్ వస్తువులకు పెరుగుతున్న గిరాకీ - కారణమిదే!
బంగారం, వెండి ధరలు బాగా పెరగడంతో చాలామంది వెండిపూత వస్తువులపై దృష్టిపెడుతున్నారు. తక్కువ ధరకు లభ్యం కావడం, ఆకర్షణీయంగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణం. వివాహాది శుభకార్యాల్లో ప్రస్తుతం వీటి హవా నడుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:28 AM IST
Rising Demand For Silver Coated Items: బంగారం, వెండి వీటిపై అందరికీ మక్కువే. బంగారం, వెండి ధరలు బాగా పెరగడంతో చాలామంది వెండిపూత వస్తువులపై దృష్టిపెడుతున్నారు. తక్కువ ధరకు లభ్యం కావడం, ఆకర్షణీయంగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణం. వివాహాది శుభకార్యాల్లో ప్రస్తుతం వీటి హవా నడుస్తోంది. మహిళలు కుంకుమ భరిణెలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. గతంలో ఒరిజినల్ వెండి భరిణెలనే ఇచ్చేవారు. ప్రస్తుతం ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో సిల్వర్కోటెడ్ వాటిని ఇస్తున్నారు. వీటి ధరలు రూ.50ల నుంచి రూ.200 వరకూ వాటివాటి పరిమాణాలను బట్టి లభ్యమవుతున్నాయి.
డిమాండ్ కొంచెం ఎక్కువే: ఆవు, దూడతో కూడిన వెండి వస్తువులు కొన్నా, ఎవరికైనా ఇచ్చినా వాటి ద్వారా ఐశ్వర్యం పెరుగుతుందనే నమ్మకంతో కొందరు వాటిని కొంటున్నారు. అలాగే కుబేర విగ్రహాన్ని సొంతంగా కొనుగోలు చేయడం కంటే ఎవరైనా బహుమతిగా ఇస్తే అలా ఇచ్చినవారికి, అందుకున్న వారికి మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం. దీంతో వీటికి డిమాండ్ అధికంగా ఉంది. ఇవి మార్కెట్లో రూ.150 నుంచి రూ.300 వరకు లభిస్తాయి. డిన్నర్ సెట్లను కొందరు వెండితో చేయించుకుంటారు. బహుమతులు ఇస్తే ఇవి ఆకర్షణీయంగా ఉండటంతో అధికశాతం మంది ప్లేట్లు, గ్లాసులు, స్పూన్లు, ట్రేతో కూడిన సెట్లను బహుమతులుగా అందిస్తున్నారు. ఇవి మార్కెట్లో రూ.450 నుంచి రూ.600 వరకూ ఉంటున్నాయి.
కొన్ని పూలసజ్జలు, పండ్లు పెట్టుకునే బుట్టల మాదిరి ఉండే వాటికి కూడా సిల్వర్ కోటెడ్ వస్తువులనే వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని కొనడానికి మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇలా ఒకటేమిటి టేబుల్పై ఉంచే రాధాకృష్ణ ఫొటోలు, ఇంట్లో పిల్లల ఫొటో ప్రేమ్లకు సిల్వర్ కోటెడ్ ఉండేవి వాడుతున్నారు. ఇవి మార్కెట్లో రూ.150 నుంచి రూ.250 వరకూ ఉన్నాయి. సిల్వర్ కోటెడ్ వస్తువులను సాధారణంగా హోల్సేల్ మార్కెట్లలోనే కొనుగోలు చేయాలి. వంద వస్తువులు కొంటే హోల్సేల్ మార్కెట్లకు, రిటైల్కు పెద్దగా తేడా ఉండదు. అదే వెయ్యి నుంచి 2 వేల వస్తువులు కొంటే బాగా తక్కువ ధరకు వస్తాయి. మీకు వెడ్డింగ్ ప్లానర్ ఉంటే మీ బడ్జెట్ను బట్టి ఎంత ధరలో ఏం ఇస్తే బాగుంటుందో చెబుతారు. లేకపోతే నేరుగా హోల్సేల్ మార్కెట్కు వెళితే అక్కడ మీ బడ్జెట్ చెబితే వారిద్వారా మీకు నచ్చిన వస్తువును బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు.